Manisa’nın Festivali Başlıyor

‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla bu yıl 22 – 27 Nisan tarihleri arasında 485’inci kez gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Manisa, bu yıl 485’inci kez düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali ile tarihi bir kutlamaya ev sahipliği yapacak. ‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla düzenlenen Festival’de, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek müzik, dans ve etkinliklerle kentte eğlence dolu bir hafta yaşanacak. Festival’in ilk günü 22 Nisan saat 21.00’de, ünlü sanatçı Sıla, Cumhuriyet Meydanı’nda halkla buluşacak. Festival etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği de düzenlenecek. Şenlikte, gün boyunca şehrin farklı noktalarında renkli ve eğlenceli etkinlikler yapılacak. 19.30’da ise Cumhuriyet Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu sahne alacak, 20.00’de ise Şubadap Konseri minik misafirlere müzik dolu dakikalar yaşatacak.



24 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da Atatürk Kent Park’ta Judith Malika Liberman ‘Büyüklere Şifa Masalı’ programıyla Manisalıların karşısında olacak. Saat 20.00’de Halk Dansları Gala Gecesi, saat 22.30’da Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası programı gerçekleştirilecek. 25 Nisan Cuma gecesi ise saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Can Bonomo, konser verecek. 26 Nisan akşamı saat 21.00’de ise ünlü sanatçı Kenan Doğulu festival coşkusunu doruklara çıkaracak.



22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Festival, bu yıl dolu dolu programıyla geçmişin değerlerini bugünün dinamizmiyle harmanlarken yerli ve yabancı ziyaretçileri müzik, dans ve eğlencenin merkezine davet edecek. Tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olduğu 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali, her adımda ayrı bir coşku, her sokakta ayrı bir heyecanla unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.