Manisa’nın Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutluyoruz

Manisa’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, kentimizde büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. 3 yılı aşkın süre işgal altında kalan şehrimiz, bu süre boyunca zulüm, gözyaşı ve büyük acılar yaşadı. İşgal kuvvetlerinin çekilişi sırasında ateşe verilen, yüzlerce masum insanı katledilen Manisa, kelimenin tam anlamıyla küllerinden doğmak zorunda kalmıştır.

8 Eylül 1922 günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman ordumuzun şehre girişiyle Manisa özgürlüğüne kavuştu. Bu destansı kurtuluş, yalnızca işgalin sona ermesi değil; aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin ve yeniden var oluşunun simgesi olmuştur. Manisa’nın kurtuluş destanı, milletimizin birlik ve beraberlik içinde en zor koşulları aşabileceğini göstermiştir.
 
Manisa Kent Konseyi olarak; bu acıların ve kahramanlıkların unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması ve bağımsızlığımızın kıymetinin bilinmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, Gördesli Makbule’yi, Parti Pehlivan’ı, Müftü Alim Efendi’yi, Bakırlı Saçlı Efe’yi, Demirci Akıncıları’nı ve nice isimsiz Milli Mücadele kahramanını tanıtmak ve anlatmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.
 
Cumhuriyetimizin temellerini güçlendiren bu büyük zaferin 103. yılında; Manisalı hemşehrilerimizin kurtuluş gününü en içten duygularımla kutluyorum. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

