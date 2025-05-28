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''Manisa’nın Yeşili Seninle Filizlensin!'' sloganı birinciliği kazandı

''Manisa’nın Yeşili Seninle Filizlensin!'' sloganı birinciliği kazandı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası ve Manisa Tarzanı Çevre Günleri kapsamında, çalışanlarına yönelik “İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Temiz Çevre” temalı bir slogan yarışması düzenledi. Yarışmada birincilik ödülü, “Manisa’nın Yeşili Seninle Filizlensin!” sloganıyla Mete Kaan Sert’in oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, çalışanlarında çevre bilincini artırmak ve kurum içi farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 102 başvuru yapıldı. Yarışmanın jüri heyetinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erk Kayabaş, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hale Evrim Akman ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı yer aldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Değerlendirme sonucunda çevre duyarlılığını en etkili şekilde yansıtan üç slogan ödüle layık görüldü. Yarışmanın birincilik ödülüne, “Manisa’nın Yeşili Seninle Filizlensin!” sloganıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’ndan Mete Kaan Sert layık görüldü. İkincilik ödülü ise Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Burcu Meltem Yoldaş’ın “İklim Değişmedi Biz Değiştik; Geri Dön, Geri Dönüştür!” sloganına verildi. Üçüncülük ödülü iki çalışanın oldu. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Gamzegül Gürdap “İklimi Bozarsan, Mevsimler Bile Trip Atar!” sloganıyla; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan Fevzi Bayram ise “Geleceğe Atık Değil, Nefes Bırak!” sloganıyla üçüncülüğe değer bulundu.
 
Dereceye giren çalışanlara ödülleri, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Oğuz Murat Pınar ve Ali Kılıç ile jüri üyeleri tarafından verildi. Genel Sekreter Deste, “İklim değişikliğiyle mücadele, temiz çevre ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda kurum olarak attığımız her adımın, toplumun tüm kesimlerine örnek olmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz slogan yarışmasına gösterilen yoğun ilgi, belediyemiz çalışanlarının çevre duyarlılığı konusundaki yüksek farkındalığını bir kez daha ortaya koymuştur. Ortaya çıkan yaratıcı ve anlamlı sloganlar, doğaya karşı sorumluluğumuzu hatırlatan güçlü mesajlardır. Yarışmaya katılan tüm mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyorum. Bu bilinç ve kararlılıkla, doğamızı korumak ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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