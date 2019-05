Mansur Başkan'dan Ankaralılara bir büyük müjde daha

Vatandaşların özellikle Ramazan ayında su temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Başkan Yavaş, Başkentlilere ASKİ'nin Ramazan ayı boyunca planlı bir su kesintisi yapmayacağı müjdesini verdi.

Merkezden uzak yerlerde yaşayan abonelerin Ankara’ya gelmeden bulunduğu yerde hizmet alması için gerekli çalışmaların hızlandırılması talimatını da veren Başkan Yavaş’ın, bir başka müjdesi de öğrenci evleri için oldu.

Başkan Yavaş, öğrenci evlerinde suyun indirimli olarak kullanılabilmesi için ASKİ tarafından kriterlerin belirlenerek gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

PERSONELE İŞ GÜVENLİĞİ UYARISI

Kısa süre önce ASKİ Nallıhan Bölge Müdürlüğü personeli Sedat İşler'in iş kazası sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Yavaş, personeli iş kazaları konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başkan Yavaş, iş güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin titizlikle uygulanmasını isteyerek, “En önem verdiğim konu sizlerin can güvenliği. Yapılacak işlerde her şeyden önce kendi can güvenliğinizi, işçinin can güvenliğini sağlayacaksınız. Koruyucu tedbirler, önlemler alacaksınız. Sizlerden rica ediyorum. İş kazası istemiyorum” dedi.