Mansur Yavaş: ''14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım''

Millet İttifakı'nın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarıyla ilgili olarak konuştu; 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde 'cumhurbaşkanı yardımcısı' adayı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına ilişkin olarak TV100'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Sandık günü olan 14 Mayıs'a kadar belediye olanaklarını kullanmayacağını duyuran Yavaş, şunları söyledi:

"Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım, izne ayrılacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, bazen de Ekrem Bey'le programlara katılacağız."

Yavaş, hakkındaki karar kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra o güne dek kullandığı Twitter hesabına ek olarak yeni bir hesap açmıştı:

"Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum."