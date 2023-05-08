Mansur Yavaş: ''15’inden sonra her şey çok güzel olacak''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Mamak'ta vatandaşlara seslenerek, “Her gittiğimiz yerde vatandaşın ilgisini görüyoruz. İnanın artık halk meydanlara sığmıyor. Üzerindeki korkuyu atmış ve müthiş bir değişiklik bekliyor. Nasıl Ankara’da, İstanbul’da bütün Millet İttifakı belediyelerinde değişim olduktan sonra orada yaşayanlar huzur mutluluk ve berekete kavuştuysa ayın 15’inden sonra her şey çok güzel olacak. Biz bir araya geldik ve birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçime sayılı günler kala Türkiye’nin dört bir yanını gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Yavaş, son olarak Mamaklı vatandaşlarla bir araya geldi.

“TERTEMİZ VATANDAŞLARI TERÖRİSTLİKLE SUÇLUYORLAR”

“Mamak hoş geldiniz şeref verdiniz. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Üzücü günler yaşadık deprem felaketi yaşadık. Hala ekiplerimiz orada, depremzedelerin zararlarını hafifletmeye çalışıyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız oradaki mağduriyeti tümüyle giderecek inşallah” diyerek konuşmasına başlayan Yavaş, “2019 seçimlerini hepiniz hatırlıyorsunuz. Ankara halkı yan yana geldi şimdiki gibi bir kalp oldular. Ankara’yı 25 yıllık kötü zihniyetten kurtardılar. Bunlar gelirse sosyal yardımları kesecek dediler. 3-4 kat arttı destekler bir elin verdiğini diğer el görmüyor artık. 14 Mayıs’tan sonra Aile Destek Sigortası ile nasıl Ankara’da biz nasıl kimseyi aç ve açıkta bırakmıyorsak inşallah 14 Mayıs’tan sonra 85 milyon insan refah içerisinde sosyal güvencelerine kavuşacaklar” dedi.

“Bizim çılgın projemiz yok Ankara halkı için çalışacağız dedik ve yerine getiriyoruz” diyerek sözlerine devam eden Yavaş, şöyle konuştu:

“Hatırlatmak istiyorum bunlar gelirse şunu yapacak bunu yapacak diye bir sürü iftira attılar niye iftira attılar rant düzeni devam etsin istiyorlardı. Ankara’nın birçok yerinde kanalizasyon yoktu, su yoktu… Öncelik halkın sağlığı halkın canı dedik. Sizden aldığımız tertemiz paraları boşa götürmedik, götürmeyeceğiz. Eski belediye başkanı bir evladına futbol takımı, bir evladına televizyon verdi. Ankara’nın paralarını buralara aktardılar. Şimdi de çakarlı araçlarından vazgeçemiyorlar. Bunların ortaya çıkmasından korkuyorlar. Tertemiz vatandaşları teröristlikle suçluyorlar. Millet İttifakını ülkeyi bölmekle suçluyorlar. Sınırlarımız delik deşik Avrupa’nın mülteci deposu olmuş. Enflasyon almış başını gidiyor. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. İHA’ları, SİHA’ları göstererek gerçek gündemden saptırıyorlar. Halkın gerçek gündeminin, yolsuzlukların konuşulmasını istemiyorlar. O kadar işsizlik var. Bir sürü yüksek öğretim mezunu var bu düzenin devam etmesini istiyorlar. Bir sürü vakıf kurdular iyilik yapacağız diye o vakıflar para toplar hale geldi. 20 yıl sonraki yaşantılarına baksınlar. Gençlerin hayallerini öldürdünüz, hayal bile kuramıyorlar. Asalak deniyor gençlere, siz nankörsünüz deniyor bizim bakışımız o kadar farklı ki Ankaralıya eşit hizmet edeceğiz dedik. Oy vermeyenin de kalbini kazanacağız dedik. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Bize oy vermeyenlere illet zillet demiyoruz bize diyenleri de reddediyoruz. Sadece kendisi gibi düşünmüyor diye bu kadar nefret saçılır mı?”

“DEVLETİN MALINI SİYASİ AMAÇLA KULLANANLARA HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

Herkesi kucaklayacak bir yönetimin geleceğinin altını çizen Yavaş, “Artık iş başına gelen hükümet herkesi kucaklayacak. Milletimizin malı o İHA’lar, SİHA’lar… 90’larda da emek verildi. Sınırlarımızdaki tehlike devam ettiği müddetçe geliştirmeye devam edeceğiz. Devletin imkanlarıyla propaganda yapılıyor o hale geldiler ki devletin her şeyi beni bana ait mantığına geldiler. Bunun için gitmemeliler bunun için kaybettiler. Devletin malını siyasi amaçla kullananlara hakkımızı helal etmiyoruz. Engeller kalkacak tüm belediyeleri eşit tutan bir yönetim anlayışı gelecek” ifadelerini kullandı.

Erzurum’da Millet İttifakına yönelik yapılan taşlı saldırı hakkında da konuşan Yavaş, “Ekrem başkana saldırı oldu biliyorsunuz biz savaşmıyoruz. Farkımız farklı görüşlere saygı duymak olacak. Herkesin fikrine saygı duyacağız. İnsanlar düşündüğünü ifade edemiyor eğer bir gençlik itirazlarını ifade edemiyorsa o gençlikten bir şey bekleyemezsiniz. En iyi telefon, en iyi araba, en iyi evlerde oturmak onun hakkı değil mi? Hayal etmek gençlerin hakkı değil mi? Bugünkü hükümet gençlerin hayallerini çaldı. Onun için adaletli bir sistem, mülakatın ortadan kalktığı bir sistem geliyor. Hukukun üstünlüğü hâkim olacak. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Her gittiğimiz yerde vatandaşın ilgisini görüyoruz. İnanın artık halk meydanlara sığmıyor. Üzerindeki korkuyu atmış ve müthiş bir değişiklik bekliyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE KAVGA SİYASETİNDEN ÇOK ÇEKTİ”

Yavaş, 65 milyon seçmenin oyuna talip olduklarına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“İhaleler açık yapılıyor israfı ortadan kaldırdık ve size hizmet ediyoruz. Ankara değişti güzel oldu mu? Sıra Türkiye’ye geldi. Halk alternatif gördü daha iyi yönetebileceğini gördü. Bütün Türkiye yeni bir yönetimi seçecek ve daha iyi yönetilebileceğini göstereceğiz. İnsanlar farklı görüşte olabilir önemli olan uzlaşıp bir araya gelmek. 6 siyasi parti genel başkanı yan yana geldi ve uzlaştı. Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Bekliyorlar ki kavga edelim. Türkiye kavga siyasetinden çok çekti. 65 milyon seçmenin oyunu talibiz. İnşallah huzur gelecek güzel ülkemize. İnsanlarımızın azarlanmadan, gülmeye gülümsemeye hakkı var. Kalp işareti ile geliyoruz. Bu kalpleri birleştiriyoruz. Sandıkta da birleşecek ve sevgi tohumları atılacak oy vermeyenler de başımızın tacı olacak hiç kimseyi dışlamıyoruz. Seçime girerken doğalgaz ücretsiz dediler. O kadar halkı düşünüyordunuz yönetemez dediğiniz bu kardeşiniz hiçbir desteğe ihtiyacı olanı Ankara’da üşütmedi. Pandemi döneminde aklınız neredeydi. 40 bin öğrenciye 10 GB internet verdik siz neden şimdi vermiyorsunuz yetki sizde neden ayın 15’inden sonra vereceksiniz. Artık boş vaatlere karnımız tok iyi yaptıkları her şey başımızın tacı...”

Vatandaşları 12 Mayıs 2023 tarihinde Tandoğan Meydanı’nda gerçekleşecek Ankara Mitingine davet eden Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Komşularınıza şunu söyleyebilirsiniz 2 ayda bir merkez bankası müdürleri değişti. Bu hükümet devam etse hiçbir şey değişmeyecek. Millet İttifakı israfa para harcamadan ülkemizin ekonomisini düzeltecek. Sizler için çalışacağız, huzur vereceğiz en azından denemeye değer denenmişi denemeye gerek var mı? Nasıl Ankara’da, İstanbul’da bütün Millet İttifakı belediyelerinde değişim olduktan sonra orada yaşayanlar huzur mutluluk ve berekete kavuştuysa ayın 15’inden sonra her şey çok güzel olacak. Biz bir araya geldik ve birleşe birleşe kazanacağız. Gençler birinci turda seçiyoruz söz mü? Artık ülkemize bahar gelsin inşallah.”