Mansur Yavaş 47 bin 970 konuttan oluşan toplam 7 projeyi tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplamda 47 bin 970 konuttan oluşan 7 proje için temel atma ve tanıtım töreni düzenledi. Millet İttifakı’nın 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleşen törende ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara halkından alınan parayı yine Ankara halkına harcamaya devam edeceğiz. Rant için değil, halk için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu, bizim için daha başlangıç” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin dört bir yanında hayata geçireceği konut projelerini düzenlenen törenle Başkentlilere tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı partilerinin temsilcileri, ABB meclis üyeleri, bürokratlar ile vatandaşlar katıldı.

7 Proje-47 Bin 970 Konut Temel Atma ve Tanıtım Töreni, PORTAŞ Genel Müdürü Dr. Mesut Özarslan’ın yapılacak konutları tanıtan sunumu ile başladı.

YAVAŞ: “MUTLU BİR BAŞKENT İÇİN MUTLU YAŞAM ALANLARI İMAL EDECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden PORTAŞ’ın Başkentin farklı lokasyonlarında hayata geçireceği 7 proje için ilk adımın atıldığını belirterek konuşmasına başlayan Başkan Mansur Yavaş, “Kentimize ve kentlimize ilk etapta çevreci, dayanıklı ve yeni 47 bin 970 adet konutu kazandıracağız. Bu konutlarımızın tamamlanmasıyla birlikle bir yandan dar ve orta gelirli hemşehrilerimizi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşayacak bir yandan da soluksuz artan emlak piyasasını vatandaşımız lehine dengelemiş olacağız. Yüksek gelir grubuna hitap eden konutlarımızın satışıyla elde ettiğimiz gelirleri de, yine dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için üreteceğimiz konutlar için harcayacağız. Yüzde 15’i peşin 120 ay vade başta olmak üzere sabit ödemeli sağlayacağımız kredi seçenekleriyle dar ve orta gelirli hemşehrilerimizin ev sahibi olmalarında büyük kolaylık sağlayacağız” diye konuştu.

6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından Ankara nüfusunun 500 binden fazla arttığını belirten Yavaş, “İşte bu projelerimizi, hem depreme dayanıklı olması hem de Ankara’nın konut ihtiyacının karşılanması için çok önemsiyoruz” dedi.

Yapılacak konutlarla ilgili de bilgi veren Yavaş, şöyle konuştu:

“Konutlarımız çevreci özelliklere de sahip. Binalarımızın çatılarında güneş enerjisi olacak, yağmur suyu depolama alanlarımızda biriken sular peyzaj alanlarında kullanılacak. Ortak kullanım alanlarının tüm giderlerini kendi kendine amorti edecek. Projelerimiz sosyal donatı alanlarına da sahip olacak. Dinlenme alanları, mesire alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve eğitim yapıları projelerimizde yer bulacak. Mutlu bir Başkent için mutlu yaşam alanları imal edeceğiz.”

“YILLARCA YAPILMASI GEREKEN KONUTLAR BİR TÜRLÜ YAPILMAMIŞTIR”

Ballıkuyumcu Golf Life Kentsel Tasarım Alanı’nda daha önce yapımına başlanan 300 konutun ardından 973 konut daha üretileceğini belirterek konut projelerini tanıtmaya devam eden Başkan Yavaş, şunları kaydetti:

“2+1, 3+1, 4+1 şeklinde üreteceğimiz konutların bugün temelini atıyoruz. Mülkiyeti PORTAŞ’a ait bu arsalar, eski dönemde bir inşaat firmasına tüm altyapıları ve yolları, hatta doğalgazı getirilerek teslim edilmiştir. Ancak yıllarca yapılması gereken konutlar bir türlü yapılmamıştır. Bizim dönemimizle birlikte PORTAŞ tarafından bu firmanın sözleşme teminatları irat kaydedilerek sözleşme feshedilmiştir. Şimdi ise bu arsalar üzerinde, kaybolan onlarca yılın tam telafisi olmasa da, Belediye şirketimiz PORTAŞ aracılığıyla tamamını projelendirerek temel atıyoruz. Bir diğer çalışmamız olan Susuz bölgesindeki konut projemizin de bugün temelini atıyoruz. 79 konuttan oluşacak projemiz 155 metrekarelik 4+1 dairelerden oluşacak. Hıdırlıktepe 1. Etap Projemiz 564 konuttan oluşacak. Bu projemizin temelini Mayıs ayında atacağız. 2. Etap’ta ise 1859 konutun üretimine başlayacağız. Hıdırlıktepe projemiz tamamlandığında toplam 2423 daireyi kentimize kazandırmış olacağız. Mamak’ta kentsel dönüşüm projelerimiz sürüyor. 850 konutluk 3. Etap çalışmalarımıza Haziran ayında başlamayı hedefliyoruz. Daha önce hatırlarsanız hep birlikte 4 bin konutluk proje için temel atmıştık. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Hükümetin tanıdığı imkânlarla o işleri alan müteahhitlerin hepsi bıraktı. İş başımıza kaldı. 1. etapta 782, 2. etapta 850 konutun yapımına ise devam ediyoruz. ANKAPARK yapılmadan önce çeşitli yerlerde dolaştırıldı biliyorsunuz. Burada yapacağı dediler, millet oralardan arsa aldı, olmadı. En son Atatürk’ün bize mirası olan yere kondurdular. Ballıkuyumcu-2 burası TOKİ ile beraber belediyemize ait bir yerdi. 3-4 yılda ancak buraların tapuları çıktı, tescillendi. Hiç olmazsa bu şekilde işe yarayacak. Projemizde 5154 konut üreteceğiz. Projemizde yine 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler olacak. Bu projemizin de temelini inşallah önümüzdeki haziran ayında atmış olacağız.”

“ONAYLAR İÇİN BİR YILDIR BEKLİYORUZ”

Gölbaşı Hallaçlı Projesi’nden de bahseden Yavaş, “Muhtelif büyüklüklerde toplam 39 bin adet konut üretmeyi hedefliyoruz. 5 etaptan oluşan projemize Kentsel Dönüşüm Sınır Onayı almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 5 ayrı yazı yazdık. Bu onaylar için bir yıldır bekliyoruz. Yani hem bizleri kentsel dönüşüm yapmamakla suçluyorlar hem de 1 yıldır bu onayı kendileri bekletiyorlar. Bunun da takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Sınırlar onaylanır onaylanmaz imar planlarını Belediye Meclisimize gönderecek ve hiç gecikmeksizin konutlarımıza başlayacağız” dedi.

“YİNE DE VAZGEÇMEYECEĞİZ”

“Bu projelerimizi hayata geçirirken iktidar tarafından yapılan engellemeler yetmiyormuş gibi zaman zaman nedensiz ve kişiselleştirilmiş bir mücadele ile yapılan bazı engellemelerle de karşılaşıyoruz” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Tamamı hak sahiplerine konut üretmek için yapılan ve kamu yararı gözetilen proje alanlarında bile sürekli dava açılarak süreç uzatılıyor, binlerce insan nedensizce mağdur ediliyor. Herhangi bir konut artışı, rant ve ilave nüfus artışı olmamasına rağmen; birçok projemize meslek odaları tarafından son 4 yılda 12 adet dava açıldı ve kentsel dönüşümlerin hızla yapılmasının önüne geçildi” diye konuştu.

ABB Başkanı Yavaş “Yine de vazgeçmeyeceğiz” diyerek şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerine 15 yılda yaklaşık 3 milyar lira kira ödemesi gerçekleştirdi. Bu para Ankara halkının parası… Kirayı ödediğimiz vatandaşlarımız yıllarca ev sahibi olmayı beklerken Belediyemiz de ek masraflara girdi. Biz ne pahasına olursa olsun, Belediyemizin kira ücreti yükünü azaltmak ve ondan da önemlisi yıllarca yeni ev hayali ile ata mahallelerinden uzak kalan vatandaşlarımızın bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadık ve bu projelerimizi hayata geçirmeye başladık.”

“TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI DESTEKLERİNİ DAĞITTIK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yıllarca ihmal edilen alt yapıyı yaptıklarını, 10 yıldır alınmayan otobüsleri aldıklarını, köylere kadar internet ulaştırdıklarını kaydeden Yavaş, “Doğal gaz yardımı, et yardımı, kantin yardımı yaptık, kırsal kalkınmada Türkiye’nin en kapsamlı desteklerini dağıttık. Bunları yaparken de şeffaflıkla yaptık, canlı yayında yaptık. Kimseyi ayırt etmeden, halktan aldığımız her kuruşun hesabını vererek yaptık. Ortak akılla, hesap verebilir bir anlayışla yaptık. Peki, ne yapmadık? 801 milyon dolarlık, yani 15.5 milyarlık çöp bir proje olan dinozor park yapmadık. Şehrin girişlerine 235 milyon liralık ucube giriş kapıları yapmadık. Tam da Genelkurmay’ın önüne 4 milyon liralık kol saati heykelleri yapmadık. İşte bu paralar, böyle çöp projelere yatırılmasaydı, ne vatandaşımız zorluk çekerdi ne de Belediyemiz bu kadar zarara uğrardı. Biz bu anlayışı değiştirdik.”

“ANKARA HALKINDAN ALINAN PARAYI YİNE ANKARA HALKINA HARCAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasında Büyükşehir Belediyelerinin bütçe paylarının yüzde 2-3 oranında artırılması önerisinde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Büyükşehir Belediyelerimizin bütçe payları yüzde 2, yüzde 3 oranında artırılıp bu paranın sadece konut üretiminde kullanılması şartı getirilirse, kısa sürede bizler halkımıza dayanıklı, afetlerden korunaklı ve modern yaşam alanları inşa edebiliriz” dedi.

Yavaş, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ankara halkından alınan parayı yine Ankara halkına harcamaya devam edeceğiz. Rant için değil, halk için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu, bizim için daha başlangıç. Hızlı bir şekilde yeni projelerimizi de hazırlayacak ve Ankaralıların hizmetine yeni konutlarımızı sunmaya devam edeceğiz.”

DİKMEN’DE YAŞANAN MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Konuşmasında Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi veren Yavaş, “Toplam 3100 konutluk projede, ilk etapta 1253 hak sahibinin konutu için mayıs ayında temel atmayı hedefliyoruz. Böylece Dikmen’de de yıllarca yaşanan mağduriyeti gidermiş olacağız” dedi.

Belediyecilik anlayışının 15 Mayıs’tan itibaren ülke geneline yayılacağına inandığını kaydeden Yavaş, “Hakka uygun, halkı önceleyen, rant duvarlarını yıkan bu anlayış; gençlerimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinin teminatı olacaktır. Eminim ki bu baharda tohumlar filizlenecek, ağaçlar yeşillenecek; yüce sevdamız Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılında yeni ve güzel başlangıçlara hızlı adımlarla yürüyecektir” ifadelerini kullandı.

AKŞENER: “ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN SENDEN VE ARKADAŞLARINDAN”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yıllar önce anneannesinin anlattığı bir kıssa geldiğini belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Çok dini hakkıyla, kul hakkıyla yaşayan bir kadındı. Bize de onu öğreten bir kadındı. Ve Hz. Adem kıssasını anlatmıştı, en büyük özelliği haramdır. Mansur Başkan konuşurken o geldi aklıma. Çılgın projelerin yapılma nedeni başkanım harama el uzatmak. Kul hakkına girmek, ona el uzatmak. Çok enteresan bir tarafta binlerce konut yapıp, gerçekten ihtiyacı olan ailelere ucuz, onların oturabileceği konutlar imal etmek… Sosyal devlet kavramı ülkenin demokrasisinin içinde varsa onlar yapar. Fransa’da yaparlar, Almanya’da yaparlar ve Kuzey Demokrasilerinde yaparlar. Batı demokrasilerinde sosyal devlet, fırsat eşitliği kavramıdır. Siz aslında onu yapıyorsunuz. Batı demokrasilerinin hesap verilebilir, vergim nereye gitti diye sorulabilir kavramı içinde onu yapıyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Seçmenin dediği olur. Hırsızlığa yer olmaz, çalmaya çırpmaya yer olmaz. İsteseniz de yapamazsınız. Bu sistemi, yönetim anlayışının merkezine koyan zaten dürüsttür, dürüst olmak zorundadır. Allah bin kere razı olsun senden ve arkadaşlarından.”

KILIÇDAROĞLU: “İYİ Kİ BİR MANSUR YAVAŞ VARDI DİYECEKLERDİR”

Tanıtımı yapılan evlerde vatandaşların huzur ve bereket içinde yaşamasının en büyük arzusu olduğunu kaydeden Milet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün kira fiyatlarındaki olağanüstü artış ve kiracıların hemen hemen hergün medyada çığlıklarını duymak izlenen politikanın ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Bu attığınız adım umarım ders olur tüm Türkiye için. Buradan bütün Ankaralılara ve Türkiye’ye söz veriyoruz, konut sorununu çözeceğiz” dedi.

85 milyona hizmet etmeyi bir görev olarak gördüklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız hakkında seçim sırasında da çok şey söylediler. ‘Sakın oy vermeyin sosyal yardımlar kesilecek bunlar gelince’ dediler. Hayır efendim, kesilmeyecek tam tersine artacak sosyal yardımlar artacak. Sosyal devlet o insanların yanında olacak. Bizim onlardan farkımız yardım ederken kişinin onurunu koruyacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Kim ihtiyaç duyarsa sosyal devlet onun kara gün dostu olacak. Sayın başkan size yürekten teşekkür ediyorum. Bu temeller umarım Ankaralıları çok mutlu edecektir. Onlar evlerinde oturdukları zaman huzur içinde sizlere dua edeceklerdir. Diyeceklerdir ki; ‘İyi ki bir Mansur Yavaş vardı ve iyi ki Mansur Yavaş bu evlerin temelini attı ve bizler de huzur içinde oturuyoruz’ diyeceklerdir.”