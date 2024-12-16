Mansur Yavaş: ''6 şirketin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK'nın haciz işlemi başlatmasıyla ilgili olarak ''Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz'' dedi.

Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı. Haciz işlemi kapsamında, 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK'nın haciz işlemi başlatmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur. Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir: Bugsaş A.Ş. 16 milyon TL, Belpa A.Ş. 15 milyon 667 bin TL, Belka A.Ş. 17,5 milyon TL, Anfa Peyzaj 1,6 milyon TL, Anfa Güvenlik 1 milyon 260 bin TL, Anket A.Ş. 107 bin TL. 2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz" dedi.

"UZLAŞMA VE MAHSUPLAŞMA TALEPLERİMİZİ REDDETTİNİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Yavaş, "Sayın Bakan Vedat Işıkhan 22 yıldır SGK'yı batırdınız, şimdi hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız. Bunu 2019-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapmaya çalıştınız ancak Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50’den alıp yüzde 60’a çıkardı. 3 olan belediye sayımız da 16’ya yükseldi. Tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerimizi reddettiniz. Alacağınızın yüzde 90’ı olan borçluları bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzattınız. Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı, zamanı geldiğinde size silkeleyerek verir" dedi.