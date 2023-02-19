Mansur Yavaş açıkladı: ABB'nin Kahramanmaraş yerleşkesinde hummalı çalışma

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş Yavuz Selim Mahallesi’ne yerleşke kurma çalışmaları devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çalışmalar hakkında bilgi veren Mansur Yavaş, “350'ye yakın personel, 200'ün üzerinde iş makinesiyle Kahramanmaraş'ın hizmetindeyiz” dedi.

Deprem sonrası Hatay’da koordinasyon merkezi kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Yavuz Selim Mahallesi’nde de yerleşke kurmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yerleşke alanını ziyaret ederek sağlık ekipleri, ilaçlama ekipleri ve ASKİ ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını inceledi.

YAVAŞ: “ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Mansur Yavaş bölgedeki çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından, “350'ye yakın personel, 200'ün üzerinde iş makinesiyle Kahramanmaraş'ın hizmetindeyiz. Sağlık ekiplerimiz, ilaçlama ekiplerimiz, ASKİ ekiplerimiz; altyapı ve temizlik araçlarımızla Kahramanmaraş yerleşkesinde hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” notunu paylaştı.

Ekipler bir yandan bölgede yerleşke kurulması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da depremzede vatandaşların barınma, gıda ve temel ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor.

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