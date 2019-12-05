Mansur Yavaş: ''AK Partili Başkan ne yapacağız diye sorunca...''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kafa Radyo'nun belediyenin bahçesine getirdiği canlı yayın aracında soruları cevaplandırdı.

Göreve geldiğini günden itibaren yaptığı icraatları anlatan Mansur Yavaş, Ankaragücü Kulübü'nün Ankara'nın en önemli markası olduğunu belirtti.

Ankaragücü'nün şimdiye kadar şampiyonluk yaşamış olması gerektiğini belirten Mansur Yavaş şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankaragücü şimdiye kadar şampiyonluk yaşardı. Yakın zamanda kongre oldu. AK Parti İl Başkanı "Ne yapacağız?" diye sordu. Hep birlikte, Ankaragücü'nü kurumsal olarak kurtaracağız dedim. İsimle uğraşmak istemiyorum. Kurumsal olarak kurtaracağız. Çünkü takım üzerinde bazı yasaklar var. Bunu tüm Ankara için istiyorum. Çünkü benim oğlum yok takım sahibi olmak isteyen. İki kızım var; onlar da belediyeye gelmezler. Biri yurt dışında; ekmeğinin peşinde onlar da. Ankaragücü'ne destek olmak da hepimizin boynunun borcu. Çünkü o da Ankara'nın bir değeri. Her iki takımımızın da Avrupa'da maç yapmaları en büyük dileğim" dedi.

"İNSAN OLARAK" MANSUR YAVAŞ

Uykuya bile fırsat bulamadığını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Deyim yerindeyse uyumuyoruz. Geç giderim eve. Yaş itibariyle 4'te 5'te kalkıyoruz, bir daha da yatmıyoruz. Hemen telefonu elime alıyorum. Mavi Masa'daki mesajlara bakıyorum. Birim amirlerine mesaj atıyorum. Ben günde 20-30 kişiyi ancak arayabiliyorum ama birim amirlerine, vatandaşları arayarak yapılan işi bildirmelerini ve teşekkür etmelerini mutlaka söylüyorum. Eşim İngiltere'de torun bakıyor. En fazla da üç ay kalabiliyor, geliyor, sonra tekrar gidiyor... Bekar gezdiğimiz için 12 gibi eve gidiyorum. Evde de belediyenin işlerini takip ediyorum. Sabah erken belediyeye geliyorum. Önceleri vaktim olduğu için çok kitap okuyordum ama şimdi pek fırsat bulamıyorum."