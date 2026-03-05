Mansur Yavaş: ''Ankara taksicisi marka oldu''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, taksici esnafıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar ve çok sayıda taksici esnafı ile ailesi katıldı.

Konuşmasında taksici esnafıyla gurur duyduğunu ifade eden Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana taksicilere yönelik şikâyet oranlarının son derece düşük olduğunu belirtti. Yavaş, “Öyle bir esnafımız var ki gerçekten gurur duyuyoruz. Ben 7 yıldır belediye başkanıyım. 7 yılda 7 bin 701 taksi var, 70 tane taksiye işlem yapmışız sadece. Bunu kötülemek için söylemiyorum ama başka yerlerdeki taksici esnafıyla kıyasladığınız zaman sıfır. Böyle bir meslek grubu herhalde başka bir yerde yok. Yani sadece taksiciler arasında değil, esnaf grupları arasında da bu kadar az şikâyet gelen yer yok. Dolayısıyla sizlerle gurur duyuyoruz, marka oldunuz. Çünkü başka yerlerde çok sıkıntı çekiyorlar” diye konuştu.

Yavaş, vatandaşlardan gelen memnuniyet mesajlarını da paylaştı. Başkent’te günün her saatinde taksi bulunabildiğini, şoförlerin saygılı ve dürüst hizmet sunduğunu belirten mesajları okuyan Yavaş, “Allah nazardan saklasın” ifadelerini kullandı.

Başkent’te artan araç sayısına da değinen Yavaş, 2019 yılında dört kişiye bir araç düşerken bugün iki kişiye bir araç düştüğünü belirtti. Yavaş, “Araba sayısı özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra iyice arttı. Kayıtlı olmayan araçlar da var Ankara'da. Ve şu anda araç sayısının nüfusa oranında Türkiye birincisiyiz. 3 milyon 25 bin de yılbaşındaki araç sayımız. Bunun yanında kiralık araçlar, günübirlik Ankara'ya giren-çıkan araçların sayısı yok” dedi.

Trafik sorununu azaltmak için Ulaşım Dairesi ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yavaş, çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Konuşmasında altyapı ve asfalt çalışmalarına da değinen Yavaş, farklı kurumların yaptığı kazılar ve su arızaları nedeniyle yollarda bozulmalar yaşandığını ifade etti. ASKİ’ye, kazı yapılan yerlerde asfalt tamamlanmadan ödeme yapılmaması yönünde talimat verdiğini belirten Yavaş, ana arterlerde asfalt çalışmalarının ise Valilik ve emniyet iznine bağlı olarak gerçekleştirilebildiğini söyledi. Yavaş, bu yıl şehir içi asfalt çalışmalarına ağırlık verileceğini belirtti.

Programda konuşan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ise, taksici esnafını aynı sofrada buluşturan Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Yiğiner, “Duraklarımız modernleşti, birçok durağımız yenilendi. Esnafın partisi olmaz, esnaf hizmete oy verir. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.