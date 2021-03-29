Mansur Yavaş: ''Ankara'da sanat vakfı kuruyoruz''

Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sanat bu kadar Ankara'da önemsenseydi, kenti katletmezdik. Kenti bu hale getirince iklim değişikliğine neden olduk. Artık eskisi gibi yağmurlar olmayacak. Ama olursa da yağmurlar şehir selleri olacak. Bunun bedelini ağır ödüyoruz" dedi.

Bu yıl 30 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında 7’ncisi gerçekleştirilecek ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılımıyla ATO Congresium’da açıldı.

“ANKARA’DA SANAT VAKFI KURUYORUZ”

Mansur Yavaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Pandemi nedeniyle insanları bir araya getiremesek de bunların projelerini hazırlamaya devam ediyoruz. Örneğin İstanbul Kültür Sanat Vakfı var. Yıllardır çok güzel işler yapar. Biz de Ankara’da benzer bir vakfı kurmak için planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah sanatın, kültürün, uluslararası anlamda devam etmesi için Ankara’da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“SANATA ÖNEM VERİLSEYDİ KENTİ KATLETMEZDİK”

“Sanat konusunda maalesef Ankara’da geri kaldık” diyen Yavaş, “Yıllardır Ankara’da devam eden sinema filmleri festivaline 2 yıldır destek oluyoruz. Kültürün ve sanatın her türlüsüne destek olmaya devam edeceğiz. Ankara’nın en güzel tarafı İstanbul’a dönüşü diyenlere kızıyoruz. Ankara gri bir kenttir diyenlere de kızıyoruz. Ankara’yı renklendirmenin, grilikten çıkarmanın yolu da sanata destek olmaktır. Sanat bu kadar Ankara’da önemsenseydi, çok uzun yıllardır sanata önem verilseydi kenti katletmezdik. İki katlı evlerin yanına koca koca gökdelenleri dikmezdik” ifadelerini kullandı.

“SANATA ÖNEM VERİLMEMESİNİN BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYORUZ”

St. Petersburg’u gezerken orada müzelere verilen önemi gözlemlediğini belirten Yavaş, “Gençken çocukların hepsini müzelere götürüyorlardı. Dedim ki, bu müzeleri gezen, bu kadar sanat eseri ile yan yana olan bir kentte bırakın belediye başkanını veya şehrin bir idarecisini, orada yetişen müteahhitler de, orada yetişen çocuklar da, mimarlar da, o görüntüye ters hiçbir şey yapmaya zaten kendiliğinden cesaret etmezler” diye konuştu.

Yavaş, şöyle devam etti:

“Bu nedenle sanat eksik kaldıkça kenti bu hale getirdik. Kenti bu hale getirince iklim değişikliğine neden olduk. Artık eskisi gibi yağmurlar olmayacak. Ama olursa da yağmurlar şehir selleri olacak. Bunun bedelini ağır ödüyoruz. Bunu ben dönüyorum, dolaşıyorum, sanata vermediğimiz önemden dolayı böyle oluyor diyorum. Sonuna kadar büyükşehir belediyesi olarak sanatın her dalına destek olmaya devam edeceğimi ilanen hepinize duyuruyorum.”