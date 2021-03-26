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Mansur Yavaş Ankaralılar için yeni müjdeyi duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile hayvan yetiştiricilerine müjdeyi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayvan yetiştiricilerine müjde verdi.

Yavaş, paylaşımında "Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek.

Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz.

Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Etiketler mansur yavaş müjde ankara
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