Mansur Yavaş Ankaralılara SMS gönderdi: ''ASKİ iflas bayrağını çekmiştir''

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Grubu tarafından verilen kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili vatandaşlara gönderdiği mesajda, ''Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir'' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ekim ayı toplantısında, AK Parti grubunun teklifiyle geçen ay oy çokluğuyla alınan, "su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına" ilişkin kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmesi görüşülmüştü. Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda, Yavaş'ın veto ettiği su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidilmesine yönelik önerge, oy çokluğuyla bir kez daha kabul edilmişti.

BELEDİYE, KARARI YARGIYA TAŞIDI

Başkentteki karar gündeme otururken, Belediye'den yapılan açıklamada bunun, "ASKİ'yi iflas ettireceği" belirtilmişti. Karara tepki gösteren Belediye, elektriğe ve mazota gelen zamları hatırlatarak asgari ücretin yüzde 81 oranında artırıldığını ifade edip kararı yargıya taşıyacağını duyurdu. Açıklamada, "ABB Meclisi'nde AK Parti Grubu, zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi vererek çoğunluğun tahakkümüyle bu teklifi kabul ettirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim 2022 tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu. Uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağı için öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat hâlinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına' talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

"ASKİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR"

Kentte gelişmeler dikkatle takip edilirken Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralılara SMS gönderdi. Mesajda ise şu ifadeler yer aldı: "Değerli hemşehrimiz, Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza ise 10 tona kadar tonu 1 TL'den veriliyordu. ABB Meclisi'nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle indirim kararı alındı. Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir.

"KARAR NEDENİYLE ET DESTEĞİNİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK"

Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Türkiye'de ilk kez yapılan ve her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecektir."

İşte o SMS: