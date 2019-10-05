Mansur Yavaş Ankaralılara verdiği bir sözü daha tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli kadın üreticilere verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor.

Kadınların çalışma hayatına ve üretime katılmalarını sağlayarak kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi ve şehir ekonomisini canlandırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Yavaş, Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ürettiği salçadan satın alacağı sözünü tuttu.

KADIN EMEĞİNE DESTEK

Kısa bir süre önce Zehra Varol başkanlığında Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yavaş, bu görüşmede, hem sözleşmeli üreticiliği destekleyeceğini hem de kooperatifin ürettiği salçayı EGO Mutfağı için satın alacağı sözünü verdi.

“Kadın dostu kent Başkent” sloganıyla yeni yönetim anlayışını hayata geçiren Başkan Yavaş’ın talimatıyla Ayaş Akkaya köyünde kadınların ürettiği 6 bin 300 kilogram salça, EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere satın alındı.

EGO MUTFAĞINDA EV TADINDA SALÇA

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hikmetullah Evrensel ile görüşerek el sıkışan Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, kadın üreticilere desteğinden dolayı Başkan Yavaş’a teşekkür etti ve şöyle konuştu:

“2007 yılında kadın çiftçilerle birlikte kooperatifi kurduk. Biz çiftçi, üretici kadınlar olarak tarlada yetiştirdiğimiz domateslerin piyasaya göre zaman zaman ziyan olması, tarlada kalması sebebiyle bir salça tesisi kuralım istedik. Bunun üzerine çalışmalar yaptık, proje hazırlığımız oldu. Geçen yıl ilk olarak deneme üretimimizi yaptık. Bu yıl ise seri üretime geçtik. Göreve başlamasının ardından Mansur Başkanımızı ziyarete geldiğimizde kendimizden bahsettik. Sağ olsun o da üreticiyi, çiftçi kadınları desteklemek istediğini belirterek bizden salça alacağı sözünü verdi ve bu sözünü tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hikmetullah Evrensel ile de görüşmelerimizi yaptık. EGO Mutfağına salçalarımızı en kısa sürede göndereceğiz inşallah.”