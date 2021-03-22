Mansur Yavaş Ankaralılara verdiği bir sözü daha tuttu

Seçimlerden önce “Benim en büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyerek sözleşmeli üreticilik modelini vadeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2020 yılında bin 15 çiftçiyle sözleşmeli üretime geçilmesinin ardından şimdi de Başkentli çiçekçilere verdiği sözünü tutuyor. 22 Başkentli çiçekçi, ANFA’nın satın alma garantisiyle yaz aylarına kadar kendi seralarında 3 milyon 800 bin çiçek yetiştirecek.

Geçtiğimiz yıl bin 15 çiftçiden ürettikleri nohutları satın alan Büyükşehir Belediyesi şimdi de ANFA Genel Müdürlüğü aracılığıyla Başkentli çiçekçilerin ekonomisine katkı sağlamak ve çiçek üretimini teşvik etmek amacıyla sözleşmeli üreticilik modelini devreye soktu.

22 BAŞKENTLİ ÇİÇEKÇİ ANFA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Kent ekonomisini canlandıracak uygulama kapsamında ANFA Genel Müdürlüğü, Ankaralı çiçek üreticilerinin yıllar içerisinde yeterli talebi görmemesi ve sebze üreticiliğine geçiş yapması üzerine harekete geçti.

ANFA Genel Müdürlüğü yaklaşık 5 ay boyunca gerek kooperatiflerle gerekse çiçek üreticileriyle görüşerek seraları inceledi. Başka alanlara yönelen çiçekçileri yeniden kazanmak ve üretimi artırmak amacıyla bu yıl için 22 Başkentli çiçek üreticisiyle sözleşme imzalandı. ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer’in incelemelerde bulunduğu seralarda sözleşmelerini imzalayan çiçek üreticileri alım garantisi kapsamında çiçeklerini Büyükşehir Belediyesine satma imkanına kavuştu.

ANFA Genel Müdürlüğü, 22 çiçek üreticisinin üreteceği toplam 3 milyon 800 bin adet çiçeği yaz aylarında satın alarak, kent genelinde muhtelif alanlara dikecek.

HEM BAŞKENT EKONOMİSİ HEM ÜRETİCİ KAZANACAK

ANFA Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalayan çiçek üreticileri, sözleşmeli üreticilik modelinin hem kent ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlayacağını şu sözlerle anlattılar:

-Cemal Demir: “Bu sene ufak bir başlangıç yaptık. Allah razı olsun. Daha önceki belediyeler büyük firmalara veriyordu biz kazanamıyorduk. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

-Rıfat Davarcı: “Bu proje bize çok katkı sağlayacak. Ankara’nın parası başka bir yere gitmez yine bizde kalır. Bizi Mansur başkan çok sevindirdi. Böyle bir şey düşünmeleri çok mütevazi bir davranış ve bu sayede bütün esnaf çok sevindi, borcu olanlara da çok iyi oldu.”

-İbrahim Balkılıç: “Daha önce böyle bir proje belediyelerden hiç gelmedi. Mansur başkanımızın sayesinde böyle bir projeyle tanıştık. Ankara’ya güzel şeyler katacağımızdan da eminiz. Bu projenin bize hem maddi hem manevi olarak katkısı olacak. Ekonomik olarak zor günler yaşıyoruz bu sayede ekonomik çıtamız daha da yükselecek.”

-Veysel Canatan: “Bize hem maddi hem manevi çok faydası olacak. Ankara’ya büyük katkı sağlayacak bu proje. Büyükşehir Belediyesinin doğrudan üreticiden alması çok önemli. Birlikten kuvvet doğacak.”

-Ayşe Aydın: “Ankara’da üretimin daha yaygınlaşması için tercih ettik. Türkiye’ye adımızı duyurabileceğiz bu projeyle. Ortak aklın Ankara’ya çok desteği olacak belki de dünyaya açılabilme imkanımız olarak.”

-Hasan Öztürk: “Projeyi Sayın Mansur Yavaş’tan duymuştum. Başkanımız kooperatifler kurun sizlerle yerli üretim yapalım demişti. Bütün üreticileri gezdiler sözleşmeli üretim için davet ettiler. Ekonomik olarak çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu proje bize istihdam alanı kazandırarak daha uzun ömürlü ve uygun fiyatlı ürünler elde etmemizi sağlayacak.”

-Namet Koçak: “Ankaralı insanlara daha istihdam alanı sağlayacak. Personel sayımızı artırarak, sigortalı işçi çalıştırabileceğiz. Ankara iklimine uygun çiçekler yetiştirmemize de katkı sağlayacak.”