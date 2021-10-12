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Mansur Yavaş Ankara'nın Başkent oluşunun 98'inci yılını kutladı

Mansur Yavaş Ankara'nın Başkent oluşunun 98'inci yılını kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 98'inci yılı için bir kutlama mesajı yayınladı.

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 98'inci yılı için yayınladığı kutlama mesajı:

“Kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun ve hürriyetimizin simgesi Ankara’mızın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

      Binlerce yıllık medeniyet beşiği olan Ankara’mız, asıl hüviyetini kurtuluş mücadelesinde kazanmış, ‘son kale’ olması vasfını ‘Başkent’ olarak taçlandırmış kadim bir merkezdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Ankara’ya verilen bu kutlu değer, bizlerin sorumluluğunu artırmakla birlikte Cumhuriyetimizin Başkent’ini dünya başkentleriyle birçok alanda rekabet eder hale getirmek için de bizlere güç vermektedir.

      Bu sorumluluk duygusuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ankara’da hemşehrilerimizin yanında olacak, insana değer veren projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Tarihimizden aldığımız bu ilham, bizleri geleceğe Ankara halkının ortak iradesi ve aklıyla taşıyacaktır.

     Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ankara’nın başkent olmasında emeği geçen devlet adamlarımızı, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Ankaralı hemşehrilerimize içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

 Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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