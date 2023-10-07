Mansur Yavaş anketinin sonuçları açıklandı

Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım sürerken, HBS Araştırma Şirketi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili bir anket yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Hbs Araştırma Şirketi de Ankara'da 2 bin seçmenle yüz yüze görüşerek seçmenlerin oy tercihlerini araştırdı.



Ekim ayında yapılan ankette katılımcılara, "Mansur Yavaş tekrar Ankara Büyükşehir belediye başkan Adayı olsa oy verir misiniz?" diye soruldu.

Bu soruya verilen yanıtlar ise şöyle:



Mansur Yavaş'a, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39,2 oldu. Bir önceki seçimde Mansur Yavaş'a Ankaralı seçmenin yüzde 50,93'ü oy verdi.

Ankete göre "Mansur Yavaş'a oy vermem" diyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Ankara'da CHP'den sonra en güçlü olan partinin adayı AK Parti'ye oy verenlerin oranı yüzde 47,2 olmuştu.

Kararsız seçmenin oranı yüzde 16 olarak ölçüldü. 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti ve CHP dışında Ankara'da oy alan diğer partilerin oy oranları ise şöyleydi:

Saadet Partisi: Yüzde 1,5

DSP: Yüzde 0,30

Vatan Partisi: Yüzde 0,21.