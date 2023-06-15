Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ü görevden aldı

ASKİ Genel Müdürü Öztürk görevden alındı. Yeni atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık yürütecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.

ASKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.