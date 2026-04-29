Mansur Yavaş ASKİ Spor'un başarılı sporcularıyla biraraya geldi

Avrupa Güreş ve Halter Şampiyonaları’nda önemli başarılara imza atan ABB ASKİ Spor Kulübü sporcuları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası ile Gürcistan’ın Batum kentinde gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle Türkiye’ye büyük gurur yaşatan ABB ASKİ Spor Kulübü sporcuları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarete Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Evin Demirhan, M. Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Hakan Büyükçıngıl, Gamze Altun, Hakan Şükrü Kurnaz, Abdullah Kayapınar ve ABB ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ile antrenörler katıldı.

“ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Sporcuları tek tek tebrik eden Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Yavaş, özellikle iddialı olunan branşlarda daha büyük başarılar beklediklerini ifade ederek, “ASKİ Spor olarak gerçekten Türkiye sporuna damga vurdunuz. Vurmaya da devam ediyorsunuz. Bundan sonra olimpiyatları hedef alarak, bu hedefleri antrenörlerle beraber belirleyip onun üzerine ağırlık vererek çalışalım. Önümüzde zaman var. O zamana kadar da biraz daha yetiştirip, kotalarımızı alıp olimpiyatlara katılır hale gelmek amacımız ve bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı mutlaka göğsümüzü gere gere söyletmek istiyoruz” diye konuştu.

Genç sporcuların yetişmesinin önemine dikkat çeken Yavaş, ASKİ Spor’un özellikle güreş branşında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, sosyal destek alan ailelerin çocuklarını da spora kazandıracak projeler hazırladıklarını söyledi. Yavaş, “Sosyal destek alan ailelerin çocuklarını erken yaşta spora başlatıp, sizlerin nezaretinde çalışmalarını sağlayacağız. İnanıyoruz ki oradan da çok sayıda sporcular çıkacak” dedi.

OLİMPİYATLAR İÇİN ALTIN MADALYA MESAJI

Sporcuların başarılarının devamını dileyen Yavaş, olimpiyatlarda hem Türkiye hem de ASKİ Spor adına önemli dereceler beklediklerini belirterek, “İnşallah olimpiyatlardaki altın madalyalarınızla sizleri burada bekliyoruz. O güne kadar kazasız, belasız inşallah sağlık içerisinde daha nice başarılar elde ederek, kotaları alıp oradan da altın madalyalarla gelmenizi bekliyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Ankara halkı adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAKMAR: “TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar da Avrupa Güreş ve Halter Şampiyonalarında önemli bir başarıya tanıklık ettiklerini söyleyerek, “Özellikle takım kaptanımız Rıza Kayaalp’in kazandığı 13. Avrupa Şampiyonluğu bizim için, ülkemiz için, milletimiz için çok çok kıymetli ve önemliydi. Sadece Türk güreş tarihine değil dünya spor tarihine adını yazdırdı kendisi” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da destekleri için teşekkür eden Çakmar, “Size ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tesislerimiz var Başkan’ım. Sizler tesisleşmeye çok önem verdiniz. Özellikle güreşle başladık. Şu an Atlantis'te tenis kortlarımız vardı orayı da bir ay içinde hem halter hem tekvando bir de boks ve judoya hazır hale getireceğiz. Biz önceden hep güreşte şampiyonluklar kazanıyorduk. ‘Türk sporunun lokomotifi güreş, güreşin lokomotifi ASKİ Spor’ diyorduk. Size söz vermiştik en son gittiğimiz olimpiyatlarda. Biz halterde de şu an lokomotif, tekvandoda lokomotif, judoda lokomotif. İnşallah boksta yine aynı şekilde olimpiyatlarda şampiyon sporcular çıkaracağız ve yetiştireceğiz. 2028 olimpiyatlarında biz tarihi başarılara sizlerle beraber imza atmak istiyoruz. Allah sizden razı olsun bizlere emek veriyorsunuz, destek veriyorsunuz. Ben sporcularımız ve hocalarımız adına teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMLARINIZLA DAHA İYİ YERLERE GELDİK”

13. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp de amatör sporların yerel yönetimler sayesinde ayakta kaldığını belirterek, “Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Büyük bir kulübümüz var. Ben her zaman söylüyorum ve söylemekten de gurur duyuyorum. Belediyeler sayesinde amatör sporlar ayakta ve bunların arasında da en büyük desteği Ankara Büyükşehir Belediyesi veriyor. Kulübümüz her zaman daha da iyiye gitti. Yaptığınız spor salonu, antrenman salonlarıyla daha iyi yerlere geldik Başkan’ım. Allah razı olsun bütün arkadaşlarımın adına tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DEMİRHAN: “SİZİN BELEDİYECİLİĞİNİZDE TÜRK KADIN GÜREŞİNE DE YER VERİLDİ”

Milli kadın güreşçi Evin Demirhan ise “Zaten güreş branşında serbest ve grekoromende yıllarca ASKİ Spor Kulübü çok güçlü bir kulüptü. Ama ilk defa sizin belediyeciliğiniz zamanında Türk kadın güreşine de yer verildi. Ben ilk sporcularındanım. İnşallah Türk Kadın Güreşi olarak da 2028 yılında tarihi bir başarıya imza atarız, altın madalya alırız. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.