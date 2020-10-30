Mansur Yavaş, Atatürk'ün mirasına sahip çıktı: Çubuk - 1 Barajı açıldı!

Açılışı 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılan Çubuk 1 Barajı AKP'li yerel yönetimlerin döneminde bakımları yapılmayınca atıl durumda kalmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barajı tekrar kullanılabilir hale getirerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda halkın kullanımına açtı.

Barajın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile beraber çok sayıda siyasetçi katıldı.

Mansur Yavaş açılışta yaptığı konuşmasında 42 projenin daha müjdesini verdi ve temel atma sürecinin başladığını söyledi.

Törene katılan ve mikrofon uzatılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; "Güzel bir gecede birlikteyiz, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü kutladık. İyi Parti Genel Başkanı olmak dışında Meral Akşener olarak Mansur Başkan’dan razıyım inşallah Ankaralılar ve Allah da razı ondan razıdır. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili "Buraya gelirken yağmur yoktu, şimdi keyifli bir yağmur var. Bu baraj cumhuriyetin bir anlamda Ankara’da kendini kanıtladığı bir eser.

Akşam sanatçıları dinlerken neden bu barajda Çubuk Barajı konserleri yapılmıyor dedim. İstanbul'da böyle konserler düzenleniyor ancak Ankara'da böyle bir eksiklik var. Sadece bu bölgenin insanı değil, her bölgeden insanlar gelir. Ankara’nın bir kültür kenti ve sanat kenti olmaya ihtiyacı var.

Bunu yapacak olan insan da Mansur yavaştır. Kendisine yürekten teşekkür ederim, çok daha güzel bir Ankara’yı hep birlikte inşa edeceğiz. Sağ olun, var olun." sözleriyle duygularını anlattı.

