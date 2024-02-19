Mansur Yavaş Atılım Üniversitesi’nde yerel yönetimleri anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Atılım Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Yavaş, belediye başkanının diğer kamu görevlilerinden tek fakının seçilerek gelmek olduğunu vurgulayarak, belediyenin de doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü insani ihtiyaçlarını karşılayan kuruluş olduğunu belirtti.

Her fırsatta Başkentli gençlerle ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Atılım Üniversitesi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin 2023-2024 Bahar Dönemi Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

Atılım Üniversitesi Lamia Ergenekon Konferans Salonu'nda ‘Yerel Yönetimleri Sorunları’ başlığıyla düzenlenen programa, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katılırken Yavaş, öğrencilere yerel yönetimler hakkında çok önemli bilgiler verdi.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda salonda boş koltuk kalmayınca öğrencilere sahneye ve yere oturdu.

“İNSANLARIN İHTİYAÇLARI BELLİDİR”

Belediyenin, doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü ihtiyacını karşılayan kuruluş oluğunu belirterek konuşmasına başlayan Yavaş, yurtdışındaki yerel yönetimlerle Türkiye’deki yerel yönetimleri değerlendirdi.

Yerel yönetim bütçelerinin yeterli olmadığına değinen Yavaş, belediyenin önceliklerinin kentin altyapısı, sağlıklı su, toplu ulaşım gibi konular olması gerektiğini vurgulayarak, “Ama her belediye başkanının bir çılgın projesi var. Çılgın proje dediğiniz zaman da bu çılgın projelerin birçoğu da çöp proje olduğunu görürsünüz. Ama bunun hesabını da soracak bir merci yok. Gereksiz proje adı altında o kadar çok paralar harcanıyor ki halbuki insanların ihtiyaçları bellidir. Bugün ücretsiz internet insan hakkıdır, yeşil alan artık insan hakkı olarak anılıyor. Herkese bütün dünyada gelişmiş ülkelerde kabul ediliyor ki evine en yakın yerde spor yapma hakkıda bir haktır” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN DESTEK ALAN AİLELERİN ÇOCUKLARINA DA DESTEK OLUYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, sosyal destek alan ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yaptığı desteklerden bahseden Yavaş, şunları kaydetti:

“Özellikle destek alan ailelerimizin çocukları hayata eşit şartlarda başlamıyor. Bunların birçok ihtiyaçları var. Okulda ihtiyaçları var, okula giderken ihtiyaçları var… Biz bunu fark ettik şu anda 60 bin civarında ortaokul ve lise öğrencisi bizden ücretsiz biniş kartı alıyor. Yani evinden uzaksa o ortaokul veya lise oraya ücretsiz gelip gidiyor. Bazı çocuklar okula gidemiyor, servis ücreti ödeyemiyor ailesi. Bunlardan 16 bin kadarının servis ücretini ödüyoruz. Yine bu küçük çocukların arkadaşları teneffüste kantinden alışveriş yapıyor ama destek alan ailelerin çocukları alışveriş yapamıyor. Aç gidiyorlar, öğrenme güçlüğü çekiyorlar ve hayata mağlup başlıyorlar çünkü öğrenemeyince eğitiminde başarılı olamıyor. Kantinlerle anlaşma yapıp günlük 25 liralık kantinden alışveriş yapma hakkı tanıyoruz. Çocukların okuması için girdikleri sınavların tümünün ücretini ödüyoruz. Ve en önemlisi biz bu çocukların yine Türkiye'de Ankara Büyükşehir'den başka yok tamamının düzenli et yiyebilmesini sağlamak adına sadece kasaplarda ve marketlerde et alanında kullanılacak para yatırıyoruz.”

“Bu çocuklar evinde ısınamıyorlar. Bizim için önemli olan o insanların sağlıklı şekilde yaşaması” diyen Yavaş, üç yıldır üçer aylık periyotlarla düzenli olarak doğal gaz desteğinde bulunduklarının altını çizdi.

“İHTİYAÇ OLMAYAN HİÇBİR PROJEYE BEŞ KURUŞ HARCAMADIM”

25 yılda yapılan kadar yeşil alanı 5 yılda Başkente kazandırdıklarını kaydeden Yavaş, yerel yönetimlerde en büyük sorunun belediye başkanının yetkisi olduğuna işaret ederek “Biz bütün ihaleleri açık yaptık, şeffaf yaptık ve ihtiyaç olmayan hiçbir projeye daha beş kuruş para yatırmadım. Ama bir başkası gelip veya bir başka kentte ben proje yapıyorum adı altında asli ihtiyaçları bırakıp başka yere para harcayabiliyor. Bu bir sorun. Bunun önüne geçmenin yollarından bir tanesi belediye başkanlığını önemli bir makam olmaktan çıkarıp buradaki herhangi bir dekan gibi Ankara'daki herhangi bir kamu kuruluşundaki il müdürü seviyesinde gibi insanların görmesini istiyorum. Kendimde bunu yaşayarak insanlara anlatmak istiyorum” dedi.

Göreve gelir gelmez belediye araçlarındaki çakarların hepsini söktürdüğünü de hatırlatan Yavaş, “Çünkü rahatsız oluyordum ben de. Niye insanlar çakar kullanıyorlar? Sizin paranızla kullanıyorlar. Niye bu kadar çok korumalarla geziyor, konvoylarla geziyorlar? İnanın o akaryakıtın parasını kendisi verse hiçbiri binmez. Gelir gelmez bizim sadece ve sadece diğer kamu görevlileri gibi bir kamu görevlisi olduğumuzu, tek farkımızın seçilerek oraya gelmiş olmamızı ama özünde onlardan hiçbir farkımızın olmadığını, vatandaşa yardımcı olmak için burada olduğumuzu söyledim” diye konuştu.

“KİME KAÇ OY ÇIKMIŞ DİYE BAKMADAN HERKESE EŞİT HİZMET UYGULADIK”

Ankara’ya hizmet ederken ‘Buradan kime kaç oy çıkmış’ diye bakmadan herkese eşit hizmet uyguladığını söyleyen Yavaş, “Gidiyorum köyün birinde kanalizasyon yok. Ankara'da 232 köyde kanalizasyon açıktan akıyordu. Oranın hangi partiye oy verdiğinin önemi var mı? Eğer şurada biraz vicdanınız varsa o kanalizasyonun kenarında çocuklar oynuyorsa kime oy verdiklerinin önemi var mı? Belediyenin önceliklerinin bu olması gerekmez mi? Bunları yapmadan siz başka projelere para harcayabilir misiniz? Peki onların hangi partiye oy verdiğinin bir önemi var mı? Yok. Ama eğer bunu yapan yöneticiler varsa işte bunların da bu davranışların da hesabının sorulacağı bir sistem lazım. Onun için de hukuk lazım ülkede. Hukuk olmayan bir ülkede ne ekonomi gelişir, ne insan hakları gelişir, ne de sizler eşit şartlarda iş yarın imkanı bulamazsınız çocuklar” ifadelerini kullandı.

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