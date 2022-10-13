Mansur Yavaş: ''Başkent Ankara’mız iyiliğin ve dayanışmanın kenti olmaya devam edecek''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla davet düzelendi. Yavaş konuşmasında, “Değerli tarihi mirası olan bir kentte bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için ara vermeksizin çalışıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla davet düzenledi.

Seymen ekibinin gösterisi ile başlayan programa; Ankara Valisi Vasip Şahin, büyükelçiler ile yabancı misyon temsilcileri, Ankara milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tüm dünyadaki insanların, farklı bedenlerde de olsa ve farklı dilleri de konuşsa aslında aynı duyguları taşıdıklarını ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

“Ankara; Milli Mücadele’mizin karargâhı, aydınlık yarınların şehri, hürriyetimizin simgesidir. Yokluklar içerisinde kalan bir milletin, ülkesini savunmak uğruna fedakârca verdiği mücadelenin kentidir. Çok farklı milletlerden katılımcıların yer aldığı bu salonda da ifade etmem gerekir ki; tüm dünyadaki insanlar, farklı bedenlerde olsa ve farklı dilleri konuşsa da aslında aynı duyguları taşımaktadır. Bu duygulardan en önemlisinin de bağımsızlık arzusu olduğunu söyleyebiliriz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri uygulamalardan da bahseden Yavaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Değerli tarihi mirası olan bir kentte bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için ara vermeksizin çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanında altyapıyı yeniliyor, yeni yollar ve köprüler yapıyoruz. Yeşil alanlarımızın ve parklarımızın sayılarını artırıyor, kırsal mahallelerde üreticimize destek oluyoruz. Ulaşım projeleri, bisiklet yolları, kadın istihdamı, kültür sanat çalışmaları ve öğrenci dostu uygulamalarımızla Ankara’yı geleceğe taşıyoruz. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla örnek oluyor, nihayetinde de uluslararası birçok ödüle layık görülüyoruz.”

“ANKARA’MIZ BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE DAYANIŞMANIN, İYİLİĞİN VE SEVGİNİN KENTİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Ankara’nın ‘sevginin ve iyiliğin kenti’ olması için çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Yavaş, “Özellikle pandemi döneminde Ankara, iyiliğin hastalıktan daha bulaşıcı olduğu ve dayanışma yoluyla tüm zorlukların birlikte aşılabileceği konularında öncü olmuştur. Bu konuda faaliyete geçirdiğimiz Başkentler Dayanışması ile 43 başkentin bilgi, birikim ve güncel pandemi verilerini paylaştığı platformun önemini de bir kez daha vurguluyor, katılımcı başkentlere tekrar teşekkür ediyorum. Ankara’mız bundan sonraki süreçte de dayanışmanın, iyiliğin ve sevginin kenti olmaya devam edecektir” dedi.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Anıtkabir’de devlet erkânının da katılımıyla düzenlenen törene katıldı.