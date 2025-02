Mansur Yavaş Başkent Ankara'nın yeni espor merkezini açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi”ni Birlik Mahallesi’nde gençlerin dijital dünyasına kazandırdı.

ABB, Çankaya Birlik Mahallesi’ndeki Eğitim Merkezi binasında başlattığı kapsamlı tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Baştan aşağı yenilenerek Başkentli gençler için espor merkezi haline dönüştürülen 8 katlı bina “Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi” olarak kapılarını açtı.

Başkente kazandırılan 5’inci ve en büyük espor merkezinin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirdi. Açılış törenine; 2024 yılının haziran ayında hayatını kaybeden İnovatif A.Ş. Genel Müdürü Tayfun Tanju Kara’nın ailesi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, ABB bürokratları ve Başkenti espor tutkunu gençleri katıldı.

“HER GENCİMİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME ŞANSINA SAHİP OLMASINI İSTİYORUZ”

Başkentte espor merkezleri projesine öncülük eden ve ASKİ Espor Takımını kuran Tayfun Tanju Kara’yı anarak konuşmasına başlayan Başkan Mansur Yavaş, “Tayfun, bizim için sadece bir mesai arkadaşı değil, aynı zamanda vizyonu, çalışkanlığı ve inovasyona olan tutkusu ile ilham veren bir yol arkadaşımızdı. Onun hayalini kurduğu ve büyük emek verdiği bu merkeze adını vermek, onun mirasını geleceğe taşımak bizim için de büyük bir onur. Tayfun Tanju Kara, sadece yaptığı projelerle değil, bizlere bıraktığı dostluk, azim ve inançla da hep bizimle olacak. Bugün burada attığımız bu adımla, onun vizyonunu yaşatıyor ve gençlere açtığı yolu daha da ileriye taşıyoruz. Tayfun Tanju Kara’nın anısını her zaman saygı ve minnetle yâd ediyor, bu merkezin onun ideallerini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.

ABB olarak, fırsat eşitliğini her alanda sağlamaya ve gençlerin hayallerini desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Yavaş, “Günümüzün en hızlı gelişen alanlarından biri olan espor, artık sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir kariyer fırsatı, bir spor dalı. İşte tam da bu yüzden, gençlerimizin espor dünyasında hak ettiği yeri alabilmesi için E-Spor Merkezlerimizi hayata geçirdik. Bu merkezlerde her gencimiz, en üst düzey oyun bilgisayarlarını ve ekipmanlarını tamamen ücretsiz olarak kullanabiliyor. E-Spor turnuvalarına katılmak isteyen gençlerimize bilgisayar ve ekipman desteği sunuyor, bireysel ve takım antrenmanları için uygun alanlar sağlıyoruz. Bununla da yetinmiyor, akademi takımları kurarak eğitimler veriyor, yetenekli ve istekli gençlerimizi profesyonel espor dünyasına hazırlıyoruz. En önemlisi, tüm bu hizmetleri eşit şekilde sunuyoruz. Çünkü biz, her gencimizin hayallerini gerçekleştirme şansına sahip olmasını istiyoruz” diye konuştu.

“HIZLI VE ERİŞLEBİLİR İNTERNETİ BİR LÜKS OLARAK GÖRMÜYORUZ. BU BİR İNSAN HAKKIDIR”

“Dünya hızla dijitalleşirken, internet erişimi ve hızı da ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri haline geldi” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Yavaş, dünyadan örnekler vererek Türkiye’nin internet hızı bakımından 101’inci sırada yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Daha da düşündürücü olan, Türkiye’nin en pahalı internet hizmetleri sunan ülkeler arasında ilk 10’da olması. Dijital çağda rekabet edebilmek için altyapıya yatırım yapmak lazım. Hızlı ve erişilebilir interneti biz bir lüks olarak görmüyoruz. Bu bir insan hakkıdır; herkesin de bunu böyle görmesi gerekmektedir. Eğitimden ticarete, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda internetin gücünü tam anlamıyla kullanabilmemiz için, bu alandaki eksiklikleri hızla gidermek şart. Tek sorun bu mu peki? Hayır.”

“HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU, GENÇLERİMİZİN GELECEĞE UMUTLA BAKMASINI SAĞLAMAK”

Bugün burada gençlere yönelik bir etkinlik merkezini hayata geçiyoruz madem; onların sorunlarını konuşmamak olmaz. Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlamak. Ancak biliyorum ki, sizler birçok zorlukla mücadele ediyorsunuz. Ekonomik sıkıntılar, eğitimde fırsat eşitsizliği, iş bulma kaygısı, barınma sorunu, sosyal alanların yetersizliği… Bunların hepsi sizlerin hayatını doğrudan etkiliyor. Üniversite öğrencileri için artan kira fiyatları, yurt kapasitelerinin yetersizliği ve günlük yaşam giderleri, gençlerimizi ve ailelerini büyük bir yükün altına sokuyor. Mezun olan evlatlarımız işsizlikle boğuşurken, çalışan gençlerimiz de düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak biz, gençlerimizin karamsarlığa kapılmasına izin vermeyeceğiz. Gençlerin iyi eğitim alması, kendini geliştirmesi ve hayata güçlü bir başlangıç yapması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ankara’da öğrenci dostu bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor, eğitiminiz ve sosyal yaşamınızı destekleyecek hizmetler sunuyoruz.”

“SİZİN ENERJİNİZLE GÜÇLENEN BİR TÜRKİYE BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konuşmasını ABB’nin gençlere yönelik olan projelerinden bahsederek sürdüren Mansur Yavaş, “Peki biz bunları ve daha fazlasını neden yapıyoruz? Bugün aslında burada sizlere daha iyi bir ülke bırakmak istediğimizi söylüyoruz. Ama bu sadece bir temenni değil; bizim için bir sorumluluk, sizin için ise bir hak. Biz, büyükleriniz olarak; sizlerin hayalleriyle büyüyen, sizin enerjinizle güçlenen bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda attığımız adımların başında, daha adil ve daha özgür bir Türkiye’yi inşa etmek var” dedi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU: “MUTLAKA OLMALI”

Konuşmasında ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ vurgusu yapan Yavaş, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem bizim ülkemizin geleceği olan gençlere dair en büyük sözlerimizden biridir. Çünkü biz biliyoruz ki, adaletin olmadığı bir yerde özgürlükten, özgürlüğün olmadığı bir yerde de gençlerin hayallerinden söz edilemez. Gençler için bir ülke inşa ederken, kuvvetler ayrılığını esas alan, demokrasiyi güçlendiren bir yönetim modelini yeniden hayata geçireceğiz. Herkesin eşit olduğu, hukukun üstünlüğünün garanti altına alındığı bir düzen herkesin hakkıdır. Parlamenter sistem mutlaka olmalı diyoruz. Kuvvetler ayrılığı, fren dengesi olmadığı zaman neler yaşandığını hep birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖN SEÇİME KARŞI DEĞİLİZ, ŞU AN GÜNDEM SADECE ÜLKE GÜNDEMİ OLMALI”

Mansur Yavaş, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, CHP’de ön seçim öncesi cumhurbaşkanı adayı için imza sürecinin sona erdiğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki aynı düşüncedeyim. Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun biz enerjisini partinin içe harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündeminin olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geri atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun.”

“GÜNÜ GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Yavaş, “Peki sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp kendi adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?” sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

“Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Orada da şunu söylemiştim Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey’e. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, bunu söylerken de partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntüler içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirecek şeylerdir.”

GÜLNAR KARA: “BU GURURU BİZE YAŞATTIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Merkezle birlikte ismi ölümsüzleşen Tayfun Tanju Kara’nın eşi Gülnar Kara da şunları söyledi:

“Hiçbir zaman işlerini aksatmazdı. Hasta olduğu bilinsin istemezdi. Bugün burada olmamıza vesile olan, Ankara’nın bu soğuk havasını aydınlatıp, ailemizi gururlandıran, Tanju’nun ismini ölümsüzleştirecek olan bu merkezin bu açılışı için Sayın Başkanımıza, bütün belediye çalışanlarımıza, her zaman bize destek veren ve iyi günde kötü günde yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gururu bize yaşattığınız için, Tayfun Tanju Kara’nın ismini ölümsüzleştirerek bu spor merkezini açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bu espor merkezinde Tanju gibi çok yetenekli, Türkiye için Türk birliği için, Türk dünyası için çalışacak yetenekli genç çocukların yetişeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.”

GÜNER: “GENÇLER UMUTSUZ OLMAYIN, KARAMSAR OLMAYIN”

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Car Güner ise şöyle konuştu:

“Bugün burada başkentimizin gençliği için çok anlamlı bulduğum, gençlerimizin hem potansiyellerini keşfedip hem de yeteneklerini keşfedebilecekleri ve belki başarılar elde ederek ülkemizi temsil edebilecekleri böyle güzel bir alanın Çankaya’mızda hayata geçmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Geçmişimizle elbette kıvanç duyuyoruz ama şunu da biliyoruz ki milletin geleceği ilim ve irfanla donatılmış gençleriyle mümkündür. Bu nedenledir ki zaten Cumhuryetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de hem cumhuriyeti gençlere emanet etmiş hem de ‘manevi mirasım akıl ve bilimdir’ demiştir. İşte biz bugün burada bu iki sözü hayata geçiren bir tesisi açıyoruz. Gençler karamsar ve umutsuz olmasın. Ankara’da hepimiz sağlıklı, nitelikli kuşaklar yetişmesi için bütün belediye başkanları olarak elimizden geleni, üzerimize düşeni yapıyoruz. Gençler umutsuz olmayın, karamsar olmayın.”

ESPORUN YENİ ADRESİ: BİRLİK MAHALLESİ

Başkentli gençlerin teknoloji ve espor alanında kendilerini geliştirebileceği merkez, 8 katlı modern yapısıyla dikkat çekiyor. Çubuk, Beypazarı, Elvankent ve Mamak’ın ardından Birlik Mahallesi’nde kentin en donanımlı espor tesislerinden biri olacak merkezde, biri engelli bireyler için özel olmak üzere 5 adet turnuva salonu, konferans salonu, playstation alanları ve kafeterya bulunuyor. 5 bin 400 metrekarelik alanda hizmet verecek olan merkez, sadece espor değil, aynı zamanda yazılım, yapay zeka ve metaverse gibi dijital teknolojilere yönelik eğitimlere de ev sahipliği yapacak.

Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi; Birlik Mahallesi 414. Sokak No: 16 Çankaya adresinde Başkentli gençleri bekliyor.