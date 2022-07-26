Mansur Yavaş Başkentli çocuklara kapılarını açan Kesikköprü Yaz Kampı'nı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalarla eğitimde fırsat eşitliğini önceleyerek Başkentli öğrencilerin yaz tatilinde de daha verimli ve daha eğlenceli bir eğitim hayatı sürdürebileceği projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Başkentli çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirmesi için ABB ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile hayata geçirilen “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi” ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, 12-16 yaş arasındaki 230 öğrenciyi kampın ilk gününde yalnız bırakmadı. Ziyaret ettiği kampta öğrencilere başarılar dileyen Yavaş, “Bizler bu işi daha da fazla yaygınlaştırmak istiyoruz. Dil çok önemli. Dolayısıyla buradan dönerken hepiniz İngilizce dilini alıp beraberinizde götüreceksiniz” dedi.

Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi” hayata geçirildi. 12-16 yaş arasında toplam 230 öğrencinin yer aldığı ilk kafile ücretsiz İngilizce yaz kampına yerleşti.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Kesikköprü İngilizce Tatil Kampı’na yoğun ilgi gösteren çocukları ilk günlerinde yalnız bırakmayarak sınıfları tek tek gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere şu sözlerle seslendi:

“Burada inşallah çok güzel günler geçireceksiniz. Hepiniz İngilizce öğreneceksiniz. Akşam buralarda aktiviteler olacak, sinema izleyeceksiniz, kendinizi iyice geliştireceksiniz. Sizleri görenler de siz gidip anlattıkça inşallah buraya daha fazla gelmek isteyecekler. Bizler tabii bu işi daha da fazla yaygınlaştırmak istiyoruz. Dil çok önemli… Sizleri eğiten, anlaşma yaptığımız vakfı ben de çok yakinen tanıyorum. Onlar dil öğretmek için burada değiller. Sizi dil sahibi yapmak için buradalar. Şöyle bir prensipleri var; ‘dil öğrenilmez dil edinilir diyorlar’. Dolayısıyla buradan dönerken hepiniz birer fazla İngilizce dili alıp beraberinizde götüreceksiniz. Daha sonra tabii ki mutlaka sizi bilgilendireceklerdir, internet üzerinden de pratik yapma, İngilizce konuşup burada edineceğinizin üstüne tecrübe kazanacak yolları da sizlere gösterecekler. Bir de hepinizde cep telefonu var ve onların da uygulamaları var yine İngilizceyi geliştirmeniz için. Buna da devam ederseniz, diğer arkadaşlarınızdan daha çabuk yabancı dili edinmiş olacaksınız. Ben hepinize başarılar diliyorum. İnşallah dönüşte yine bir araya gelip hep beraber karşılıklı İngilizce konuşacağız. Ben de İngilizce edinmeye çalışıyorum sizlerle beraber. Bizim çocukluğumuzda Fransızca yaygındı. Fransızca öğretmeye çalıştılar. İngilizce benim ek dilim olmaya başladı. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ailelerinize çok çok selam ve sevgilerimi iletin. İyi günler geçirmenizi diliyorum. Sizin için inşallah ileride kendi çocuklarınıza anlatacağınız unutulmaz güzel günler ve güzel bir kamp olur. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.”

SEYEV Başkanı Seda Yekeler de “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi”nin hayata geçirilmesiyle binlerce öğrenciye ulaşacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bundan yaklaşık 3 ay önce biz Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak gönüllü bir dil edinim projesi başlattık. Öncelikle sloganımız ‘dil öğrenilmez, edinilir ve İngilizce bir ders değildir’ diyerek yek metotla çocuklarımıza bunu vermeye çalıştık. Bin çocuğumuzu Aile Yaşam Merkezlerinde okullar devam ederken eğittik. Baktık her şey harika, sonuçlar inanılmaz dedik ki; Sevgili Başkanımız Mansur Yavaş’ın vizyonuyla Ankara Büyükşehir Belediyesi destek oldu ve bu harika kampta onlarca bungalovun olduğu bir köy oluşturduk. Yurt dışından gelen ve gönüllü Türk eğitmenlerimiz ile beraber yaşayarak, konuşarak, oynayarak, film izleyerek ve kampta sadece İngilizce konuşarak bunu hayatlarına sokacak bir anı ekliyoruz ve eminim ki buradan dünyaya açılıp sonra devam edecekler. Çok özel bir kamp bizler için.”

VELİLER VE ÖĞRENCİLER PROJEDEN MEMNUN

Yaz kampına yerleşen ilk kafile içindeki 230 kız öğrencinin 15 gün boyunca çeşitli sportif aktivitelere katılarak ve sosyalleşerek tatil yapacağını, üçerli gruplar hâlinde 2 kız, 1 erkek kafilesini de 3 Eylül’e kadar kampta ayrı ayrı ağırlayacaklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Bugün bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Kesipköprü kamp alanımızda 12-16 yaş grubu arasındaki Ankaralı çocuklarımıza hem kamp hem de yabancı dil eğitimi vereceğiz. Yaz boyunca bu eğitimlerimiz 3 grup hâlinde kız ve erkek öğrenciler olmak üzere devam edecek” dedi.

Kampta hem yeni arkadaşlar edinecekleri hem de güvenli bir ortamda İngilizce öğrenerek eğitim hayatlarına katkı sağlayacakları için mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler kadar çocuklarını Büyükşehir Belediyesi önünden uğurlayan veliler de memnuniyetlerini şu sözlerle ifade etti:

-Eylül Efsa Özer: “Burada gerçekten çok eğleniyoruz. İngilizce dersine girdim. Gerçekten çok zevkliydi. Çeşitli spor branşlarını da yapıyoruz. Çok güzel bir yer, çok mutluyum.”

-Beril Rana Gören: “Hem çok eğleniyorum hem de yeni arkadaşlar ediniyorum. Aslında sosyalleşiyoruz burada. Çok güzel bir yer burası.”

-Nevra Çakmak: “Jimnastik ve basketbol öğreniyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz.”

-Sahra Sultan Atik: “Buraya geldiğime çok seviniyorum. Böyle bir kampı bize sunduğu için Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a da çok teşekkür ediyoruz.”

-Azra Sakine Pehlivanlı: “Arkadaşlarım burasının çok güzel olduğunu söyledi. Geldim ve dediklerinin daha fazlasını gördüm. Çeşitli aktiviteler yaparken hem eğleniyoruz hem de İngilizce öğreniyoruz.”

- Ceren Demir: “İngilizceyi çok seviyorum. İngilizcemizi geliştirirken bir yandan da arkadaşlarımızla birlikte sosyal aktivitelere katılıyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz.”

-Sultan Demir: “Kızım İngilizceyi çok seviyor. Bu sürpriz oldu bize, emeği geçen herkese teşekkürler.”

-Kadriye Şamiloğlu: “Çok büyük bir imkân. Bu kontenjan içerisinde kızımın da olması büyük bir şans. Teşekkür ediyorum.”

-Duru Şamiloğlu: “Olanaklara bakılırsa kampın güzel geçeceğini düşünüyorum. Maddi bir karşılık almadan bizi kampa götürecekler. Eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Tatile götürüyorlar bir nevi.”

-Eylül Efra Özer: “Büyükşehir bize büyük bir fırsat sağlıyor. Bir sürü arkadaş edineceğim ve kendimi geliştireceğim. Güzel zaman geçireceğime inanıyorum.”

-Fatma Yıldırım: “Kızım için çok verimli geçecek. Hem sosyal bir etkinlik hem de dil öğrenmesi açısından çok yararlı olacak.”

-Ece Mine Efe: “Yabancı dili çok seviyorum, çok güzel bir fırsat benim için.”

-Nergis Soylu: “Kamp boyunca hem tatil yapmış hem de dil öğrenmiş olacaklar, büyük bir avantaj.”

-Azra Yalman: “Heyecanlı ve mutluyum. Eğitimim açısından yararlı olacağını düşündüm bu kampın o yüzden tercih ettim.”

-Hansa Daba: “Arkadaş edinebileceğim bir ortam. Yabancı dilimi daha da geliştirme şansım olacak. Ailemden uzakta yapabilecek miyim o anlamda da kendimi test etmek için bir fırsat olacak.”

-Beyza Ekizoğlu: “İlk defa ailemden ayrı olacağım. Dil öğreneceğim, etkinlikler yapacağım. Bu da beni heyecanlandırıyor.”

-Seher Aslan: “Benim için fırsat oldu. Ücretsiz olması da bizi motive etti. İlk kez kampa gideceğim için heyecanlıyım.”

-Sude Özgölet: “Kendime bir şeyler katmak için kampa gidiyorum. Öğrenirken eğlenmek de güzel bir şey ve daha da öğretici. Bu güzel imkân için teşekkür ederim.”

Bala Kesikköprü Baraj Gölü'ne 100 metre mesafede ve toplam 62 dönümlük alan üzerinde kurulu olan kampta; 46 adet bungalov ev, yemekhane, çok amaçlı salon, idari bina, yüzme havuzu, oturma kamelyaları ve futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve revir de bulunuyor. Dil eğitimine katkı sağlamak amacıyla kampta ayrıca birçok yazılı uyarı İngilizce olarak yer alıyor.