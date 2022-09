Mansur Yavaş Başkentli muhtarlarla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile birlikte Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda Başkentli muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcılık anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile birlikte Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda Başkentli muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi. Binden fazla muhtarın katıldığı toplantıda talep ve sorunları dinleyen Yavaş, “Artık herkes şunu gördü; Mansur Yavaş belediyeciliği esnaftan yana, çiftçiden yana, vatandaştan yana. Eskisi gibi yurt dışından bir şeyleri almıyoruz, Alman çiftçisini zengin etmiyoruz. Bizim çılgın projemiz yok, bizim en büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek, Ankara çiftçisini kalkındırmak” diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda Başkentli muhtarlar ve aileleriyle buluştu. Yoğun ilgi gören piknik organizasyonunda Yavaş masaları tek tek gezerek muhtarların sorun ve taleplerini dinleyip ilgili daire başkanlarına yönlendirirken, fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

“SORUNLARINIZI ANINDA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mansur Yavaş, “Muhtarlarımız ziyarete geldiğinde hep şu şikâyeti söylediler; ‘Biz mahallemizde bir sorun olduğunda belediyeye geldiğimizde derdimizi kimseye anlatamıyorduk. Hatta belediyenin kapısından giremiyorduk’ diyorlardı. Bizlerde daire başkanlarımıza talimat verdik bizzat daire başkanlarımız sizlerle ilgilendi. Muhtarlıklar Daire Başkanlığımız ve Muhtar Mobil Uygulaması ile sizlerin sorunlarını anında çözmek için uğraştık” diye konuştu.

Ekonomik şartlar ve 2 yıllık pandemi süreci nedeniyle bazı hizmetlerde gecikmeler yaşandığını belirten Yavaş, “Ama şunu bilin ki mutlaka ama mutlaka Ankara’nın her yerinde musluktan içilebilir suyu akıtmak için çalışıyoruz ve açıktan akan kanalizasyon kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

BAZI İLÇELERDEKİ YÜKSEK GELEN SU FATURALAR

Muhtarlara bazı ilçelerde su faturalarının yüksek gelme nedenlerini de anlatan Yavaş, şöyle konuştu:

“Bazı ilçe belediyelerimizin mahalli olarak belediye meclislerinde kırsal bölge kararı almaları gerekiyor. Daha sonra bu kararı da Büyükşehir Belediyesine göndermesi gerekiyor. Bu kararı bazı ilçe belediyeleri almadığı için o bölgelerde su faturaları yüksek geliyor. Bu durum kanundan kaynaklanıyor. İlçe belediyeleri bu kararı alıp bize gönderdikleri zaman, biz de bir karar alıp bu su faturalarını neredeyse 4’te 1 fiyatına indiriyoruz. Ancak bu kararı almayan ilçe belediyeleri bizleri suçluyor.”

14 EYLÜL’DE YENİ DESTEKLER AÇIKLANACAK

Mansur Yavaş belediyeciliğini herkesin gördüğünü belirterek açıklamalarını sürdüren ABB Başkanı Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık herkes şunu gördü; Mansur Yavaş belediyeciliği esnaftan yana, çiftçiden yana, vatandaştan yana. Eskisi gibi yurt dışından bir şeyleri almıyoruz, Alman çiftçisini zengin etmiyoruz. Sizlere söz vermiştik, bizim çılgın projemiz yok, bizim en büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek, Ankara çiftçisini kalkındırmak. En büyük projemiz kırsal kalkınma projemizdir. Dünya çapında örnek olacağız. 14 Eylül’de kırsal kalkınma ile ilgili toplantımız var. Bundan sonra vereceğimiz destekleri açıklayacağız. Geçen sene 28 bin çiftçimize destek verdik, şimdi ise müracaat sayısı 38 bini geçti. İsterse 100 bin olsun yeter ki Ankara halkı üretsin, cebine para girsin, kazandığı parayı da istediği gibi harcasın. Başkasının eline bakmasın. Bu tür çalışmalar varken sizlerden aldığımız parayı çöp projelere harcayamayız.”

“ANKARA’YI SİZLERLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Ankara’yı muhtarlarla birlikte yönettiklerini söyleyen Yavaş, “Bundan sonraki süreçte de el ele vereceğiz. Sizler bizim elimiz, kolumuz, kulağımızsınız. O yüzden yine hep beraber sizlerin talepleri doğrultusunda Ankara’yı hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Yavaş’ın konuşmasının ardından Kent Orkestrası sahne alırken, toplantıya katılan muhtarlar ve aileleri Ankaralı Yasin ve Veli Erdem Karakülah konseri ile de doyasıya eğlendi.

Mansur Yavaş da toplantıya katılanları kırmayıp, onlarla birlikte oyun havası oynadı.

“HEMEN TALEPLERİMİZE CEVAP VERİYORLAR”

Aileleriyle birlikte toplantıya katılan muhtarlar da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a düzenlenen piknik için teşekkür ederek, şunları söyledi:

-Ramazan Kolcu (Altındağ Solfasol Mahalle Muhtarı): “Mansur Başkan’a her zaman ulaşabiliyoruz. Randevu aldığımda da kısa sürede tarih verdi, gittim görüştüm kendisiyle. Çok memnunum kendisinden her yönüyle. Büyükşehir Belediyesinden ilk kez böyle bir organizasyon görüyorum.”

-Mustafa Onat (Pursaklar Merkez Mahalle Muhtarı): “Muhtarlıklar Daire Başkanlığının bugünkü piknik ve muhtarlara yönelik diğer organizasyonlarını takdire şayan karşılıyorum. Hizmetlerden çok memnunuz. Mansur Başkan’ımıza 7/24 ne zaman istersek alo dediğimizde yüzde yüz geri döner. Daire başkanlarıyla zaten Büyükşehir Belediye personeli gibi rahatlıkla görüşebiliyoruz. Bizim onları aramamızdan ziyade onlar bizi ‘Bir sıkıntınız var mı, bir isteğiniz var mı, hizmetlerden memnun musunuz?’ diye sürekli ararlar ve taleplerimizi sorarlar. Mansur Başkan’ıma bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim.”

-Mehmet Şahin (Pursaklar Fatih Mahalle Muhtarı): “Gerçekten özveriyle çalışan Mansur Başkan’ıma bize vermiş olduğu değerden dolayı çok teşekkür ederim. Hangi birimi, hangi müdürü arasak Büyükşehir Belediyesinde hemen anında bize taleplerimize cevap veriyorlar. Anında hizmetimizi alıyoruz.”

-Sema Akdoğan (Etimesgut Eryaman Şehit Osman Avcı Mahalle Muhtarı): “Taleplerimiz hakkında anında dönüş yapılıyor. Biz Mansur Başkan’ımızın hizmetinden memnunuz. Kendisine mahallem adına çok teşekkür ediyorum.”

-Serap Demirkıran (Etimesgut Eryaman Altay Mahalle muhtarı): “Mansur Başkan’ıma taleplerimizi Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yaman vasıtasıyla ulaştırıyoruz. Whatsapp grubu kurulmuş. O grup çok kıymetli çünkü anında cevap veriyorlar. Ayrıca bu etkinlikler çok güzel. Komşularımla geldim. Mansur Başkan’ıma çok teşekkür ediyorum.”

-Sadık Can (Çubuk Muhtarlar Dernek Başkanı): “Mansur Başkan’ımıza bizlere böyle bir imkân tanıdığı için Çubuk halkı adına çok teşekkür ederim. 15 yıldır muhtarım böyle bir şeyle karşılaşmadık. Büyükşehir Belediyesinin birimlerine her zaman, her dakika, her saniye ulaşabiliyoruz. Eskiden yanlarına dahi giremiyorduk. Allah kendilerinden razı olsun. Sonsuz kez teşekkür ederim.”