Mansur Yavaş bayramda Kahramanmaraşlı depremzedelerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Kahramanmaraşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri bölgede çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yaptığımız faaliyeti bir yardım, destek olarak değil resmen bir görev olarak görüyoruz. Hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı ‘Yeter’ deyince kadar devam edecek” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde buruk bir bayramın yaşandığı Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayram kahvaltısını bölgedeki depremzede vatandaşlarla birlikte yapan Yavaş, Millet İttifakı partilerinin genel başkanları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte deprem bölgelerinde dayanışma kahvaltısı yaptıklarını kaydetti.

YAVAŞ: “BAYRAMI BURUK KUTLUYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bayramı maalesef buruk kutluyoruz” diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Yaşadığımız deprem felaketinin arkasından yağmur, sel ve son olarak dün Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşadığımız hortum nedeniyle can kayıpları oldu. Öncelikle tüm afet bölgelerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum.”

Depremin ilk gününden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak destek çalışmalarına katıldıklarını belirten Yavaş, “İlk günü 11.00 civarı itfaiye ve kurtarma ekibimizle Trabzon Caddesi’ndeydik. Bir ekibimiz Hatay’da bir ekibimiz de Adıyaman’da kurtarma faaliyetlerine başladılar. Toplamda 691 vatandaşımızı sağ çıkardık” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğünün de 9 ilde içme suyu ve altyapı problemleri ile ilgili destek çalışmaları gerçekleştirdiğini kaydeden Yavaş, “ASKİ, 9 ilde 3 bin 419 noktada kanal su arızası, kuyu bağlantı hizmeti verdi. 8 bin 200 metre kanal ve su imalatı yaptı. Malatya Eğitim Araştırma ile Battal Gazi Eğitim Araştırma Hastanelerine de paket arıtma kurmak suretiyle hastanedeki faaliyetlerin devamını sağladık” diye konuştu.

Malatya ve Adıyaman’ın bazı ilçelerinde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışma yaptığını kaydeden Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Fen İşleri ekiplerimiz, ilk gün enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Dün Kahramanmaraş Belediyesinde artık enkaz kaldırma başladığı için yapacağımız bir şey kalmaması nedeniyle araçları teslim ettik ve arkadaşlarımız Ankara’ya döndü. Deprem bölgesinde bugüne kadar 6 bin ABB personeli dönüşümlü olarak hizmet verdi. Birçoğu da buraya gönüllü olarak geldiler. Kendileri buradaki çalışmalara katılmak istediler.”

“85 MİLYON İNSAN DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYANLARLA BİRLİKTE TEK VÜCUT OLDU”

“Her zaman söylüyorum, böyle büyük bir felakette tüm illerimiz ayağa kalktı” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “85 milyon insan deprem bölgesinde yaşayanlarla birlikte tek vücut oldu. Yine tüm belediyelerimiz 1400 civarındaki belediye kurtarma ve yardım faaliyetlerine yardımcı oldu. Hala da deprem bölgelerinde bu çalışmalarımız devam ediyor. 8 ile 1342 TIR ve kamyon yardım malzemesi geldi. Kahramanmaraş’ta sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin 8 bin 253 adet çadır, 20 bine yakın koli, 1,5 milyon su, 12 bin 500 adet hijyen paketi gönderildi ve hala da devam ediliyor” dedi.

Deprem bölgelerine kırsal kalkınma destekleri de verdiklerini kaydeden Başkan Mansur Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz buradaki çiftçilerle yaptığımız görüşmelerde bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. 450 ton mısır silajı belediyemizin üretimi 300 ton hayvan yemi, 400 bin litre sıvı gübre ve 2 milyon sebze fidesi dağıtımına başladık. Çünkü buralar ülkemizin tarımında çok kuvvetli yerler. İnsanımızın da mutlaka faaliyetine devam etmesi gerekiyordu. Bu arada yine yaptığımız çalışmalarda bütün deprem bölgelerinde özellikle esnaf hayatına devam etmek istiyordu ve konteyner ihtiyacı kadar çadır ihtiyacı kadar kendileri esnaf olarak bir şekilde kendileri iş yerlerinin devamını istiyorlardı. Şimdi yavaş yavaş onlar açılmaya başladı. Dün televizyonda gördüm Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde faaliyetler başlamış…”

Ankara’da deprem bölgesindeki esnafla dayanışma günleri yaptıklarını da anlatan Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki talepleri görünce Ankara’da 15 gün civarında Kahramanmaraş Dayanışma Günleri düzenledik. Burada elinde malzemesi olan esnafımızı Ankara’da ağırladık. Onların en azından satış yapmalarını ve ayakta kalmalarını sağladık. Gelen esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar memnun ayrıldılar. Geçen hafta da Malatya esnafımız orada satış yaptı. Yine arzu ederlerse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu şekilde orada Kahramanmaraş Günleri, Adıyaman Günleri yaparak esnafın elinde kalan malları satmasını ve hayatını devam ettirmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“HİZMETLERİMİZ KAHRAMANMARAŞ HALKI ‘YETER’ DEYİNCEYE KADAR DA DEVAM EDECEK”

İhtiyaçlar doğrultusunda hareket ettiklerine dikkat çeken Mansur Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Seyyar duş kurduk çünkü yazın bu konuda daha çok ihtiyaç olacak. Sabit duşlarımızdan şimdiye kadar 10 bin Kahramanmaraşlı vatandaşımız yararlandı. Ayrıca otobüsleri mobil duş hale getirmiştik şu ana kadar yaklaşık 14 bin kişi kullandı. İnsanların bu ihtiyaçlarını görecekleri yerler yapılana kadar, hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı ‘Yeter’ deyinceye kadar da devam edecek. Mobil Çamaşırhane kurduk ayrıca seyyar çamaşırhanemiz var. Bunlar da günlük 250 kişiye hizmet veriyor. 2 araçla mobil internet hizmeti de veriyoruz. Biliyorsunuz deprem de çok önemli oldu internete erişim… Ayrıca yine buralarda kurduğumuz çadırlarda çocuk etkinlikleri devam ediyor. Eğitimlerine yardımcı oluyoruz. Ankara’da kendi tesislerimizde 3 bine kadar depremzede yaşıyor. Bunların her şeyi ile biz ilgileniyoruz. Çocukların sınavlarına hazırlık kursları vermek dâhil… Rahat bir şekilde hayat normale dönünceye kadar her türlü hizmetleri ile ilgilenmeye devam ediyoruz.”

“BU YAPTIĞIMIZI BİR YARDIM, DESTEK OLARAK DEĞİL BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ”

Yavaş, depremden etkilenen herkesin bayramını kutlayarak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Değerli Kahramanmaraşlılar karşılaştığımız zaman işte ‘Yardımlarınız desteğiniz için teşekkür ediyoruz’ diyorlar. Benim onlara verdiğim cevap şu: ‘Allah korusun Ankara’da böyle bir şey olsaydı biz eminiz ki Kahramanmaraşlılar da bir an bile düşünmeden Ankara için yardıma koşarlardı.’ Bu bizim milletimizin büyüklüğünü gösterir. İnşallah bu dayanışma hissi; ne kadar ayrıştırma yapılırsa yapılsın, nefret dilleri kullanılırsa kullanılsın, yok sayılırsa sayılsın, herkes insani olarak üstüne düşeni yapmaya başlayacak. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yaptığımız faaliyeti bir yardım, destek olarak değil bir görev olarak görüyoruz. Bundan sonra da normale dönünceye kadar tüm desteklerimiz devam edecek. Burada kahvaltı için toplandık. Ben buruk da olsa bayramınızı kutluyorum. Ülkemizin her yerindeki depremzedelerin bayramını kutluyorum. Görüyorsunuz afetler bitmiyor önceden tedbir almak çok daha önemli… Bizlerin yaptığı sadece deprem sonrası kurtarma faaliyetleri… Ama inşallah ülkece bunlardan ders alırız ve bu afetler olmadan bizlerin belediyenin, idarenin, hükümetin veya başka kuruluşların yaptığı eksiklikler hatalar varsa tedbir almak suretiyle bunların bir daha yaşanmaması için gereken çalışmaları yapmamız gerekiyor, bunlardan mutlaka ders almamız gerekiyor. İnşallah seneye veya öbür senelerde daha iyi günlerde daha iyi bayramlarda buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum Allaha emanet olun.”