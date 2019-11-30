Mansur Yavaş: 'Belediyenin borçları için kredi istedik, MHP reddetti''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediyenin 200 günlük raporu için açıklamalarda bulundu.

Belediyenin son mali durumunu yakın zamanda halka açıklayacağını ifade eden Mansur Yavaş, “Madem 350 milyon bütçe fazlanız var, buradan yapın ne yapacaksanız’ denildi. Şunu unuttular; belediyenin 8,5 milyar borcunu" dedi.

Yavaş, "Şu anda eskiden kalan 400 milyon liralık SGK pirim borcu var. Bununla ilgili hacizler geliyor belediyeye. Böyle olunca acil projeleri hayata geçirmek için 700-750 milyon liralık kredi istemiştik. MHP tümüyle reddetti’ hiç verilmesin’ diye. AKP grubu ‘400 milyon lira verilsin bu para ile eski borçlar ödensin, eski müteahhitlere ödensin’ diyor. Ayrıca ‘işçi alacaklarının ikramiyeleri ödensin’ diyorlar. Krediler belli proje karşılığında isteniyor; ama ret oldu” dedi.