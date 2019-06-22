Mansur Yavaş: ''Benim için de ‘o koltuğa oturamaz’ dediler''

Bir restoranda düzenlenen programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Burak Tok, Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, siyasiler, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında kısa bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ettikten sonra sözü Başkan Mansur Yavaş'a bıraktı.

"Benim için de ‘o koltuğa oturamaz’ dediler"

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleri için kendisinden örnek veren Başkan Mansur Yavaş, "2014 yılından beri biz de ‘hak yerini bulacak’ dedik. Bütün Ankaralı 2014 seçimlerinde yapılanları biliyordu ve içlerine sinmiyordu. Tüm Ankaralı, hangi partili olursa olsun arkamızda durdu ve 31 Mart akşamı iftiralara, karalamalara, basının ve tüm siyasilerin saldırılarına karşı hakkı teslim etti. Mührü vurdu ve beni o koltuğa oturttu. Benim için de ‘o koltuğa oturamaz’ dediler. Şimdi aynı sözleri Sayın Ekrem İmamoğlu için duyuyoruz. Böyle bir şey olamaz. Hukukta bunun yeri yok. Burası çadır devleti değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bu kadar hukuksuzluğa karşı inşallah sandıkta cevabını alacaklar." diye konuştu.

"Ankara'yı Türk bayraklarıyla donatıyoruz"

Göreve geldikten sonra Ankara'da atmış olduğu adımları anlatan Başkan Mansur Yavaş, "Teröristler su saatlerini okuyacak dediler. Şimdi Ankara'nın her yerini Türk bayraklarıyla donatıyoruz. Atatürk resimleri, kaldırıldıkları yerlere geri konulacak. Milli bayramlar da dini bayramlarımız gibi gururla kutlanacak. 'T.C. tabelaları' zaten ait oldukları yerlere konuldular. Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı dünya başkentleri arasına koyacağız." diye konuştu.

"Vatandaşın parasını kendi paramızdan üstün tutuyoruz"

Hizmet anlayışına yeni bir felsefe getirdiklerini söyleyen Başkan Mansur Yavaş, "Zannediyorlar ki, belediyeler değişince her şey gidiyor. Hayır, daha adil bir yönetim geliyor. Vatandaştan aldığımız vergileri kuruşu kuruşuna hesap verecek şekilde, açık ve şeffaf ihalelerle yapıyoruz. Çünkü bizler kendi paramızdan daha üstün tutuyoruz, vatandaşın parasını. Kul hakkını, yetim hakkını unutmadık, unutmayacağız. İstanbul'da da Sayın Ekrem Başkanımız 18 günde verdiği sözlerin birçoğunu hemen yerine getirdi. Bizler kentlerimizde yaşayan insanların zengin olmasını istiyoruz. Bunun için kent ekonomisini kalkındıracak projeleri yapmaya başladık ve her yerde de başlayacağız." diye konuştu.

"Hak teslim edilecek, haksızlık yapanlara karşı emsal olacak"

Başkan Mansur Yavaş sözlerini, "Ankara'da nasıl inançlı insanların çoğu, "haksızlık karşısında dilsiz şeytan" olmayarak bir haksızlığa karşı durum bizim arkamızda toplandıysa; şimdi İstanbul'da da haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmayarak, nereye oy vermişse vermiş olsun bütün vicdanlı insanların bu hakkı sandıkta teslim edeceklerine kalpten inanıyorum. Böyle olmalı ki, haksızlık yapan bu toplumda, bu ülkede vicdanlı insanların, haksızlık yapanlara cezasını vereceği konusunda emsal olsun." ifadeleriyle sonlandırdı.