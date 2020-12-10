Mansur Yavaş Beşiktaş'taki terör şehitlerimizi andı!

İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü Vodafone Park yakınında ve Maçka Demokrasi Parkı içinde iki ayrı bombalı intihar saldırısı gerçekleştirdi. Terör saldırılarında 48 kişi hayatını kaybetti 166 kişi ise yaralanmıştı.

Mansur Yavaş Beşiktaş'taki saldırıları sosyal medya hesabından andı. Yavaş, "Bundan 4 yıl önce, hain terör kanlı yüzünü bize İstanbul Beşiktaş'ta göstermiş, yüreklerimiz yanmıştı. Acımız hâlâ dinmedi. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.