Mansur Yavaş Beypazarı'nda konuştu: ''Asıl belediyecilik budur''

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni ile ilçede hayata geçirilen çalışmalarını vatandaşlara tanıttı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katıldığı törende baba ocağındaki hemşehrilerine seslenen Mansur Yavaş, “Eser, Ankara halkından aldığım parayı Ankara halkı için harcamaktır. Ankara çiftçisini ayağa kaldırmaktır. Ankara turizmini ayağa kaldırmaktır. Asıl belediyecilik budur” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Beypazarı’nda tamamlanan ve çalışmalarına başlanan dev projelerin tanıtım törenini düzenlendi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı’nda hayata geçirdiği “İçme Suyu Arıtma Tesisi”nin 2. etabı, 100 milyon bitki üretim kapasitesine sahip “Sera”, “Engelli ve Yaşlı Bakımevi”, “Aile Yaşam Merkezi” projeleri ile temelinin atılan “Seğmen Su Fabrikası”nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi önünde gerçekleşen Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni’ne; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, milletvekili adayları, ABB meclis üyeleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

YAVAŞ: “ANKARA HALKININ PARASINI TOPRAĞA GÖMDÜLER”

Baba ocağı Beypazarı’nda hemşehrilerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Mansur Yavaş, “Beypazarı’nda hep beraber bir hikâye yazmıştık. 1999 yılında, belediye başkanı olmadan önce dağıttığım kitapçıkta Beypazarı’na yapacağımız projeleri gösterip Beypazarı’na turist getireceğimizi ve bununla binlerce istihdam sağlayacağımızı, bütün dünyaya Beypazarı’nı tanıtacağımızı söylemiştik. Sizler de bizi seçtiniz. Allah nasip etti, sizlerin de katkılarıyla yılda 500 bin turist gelir halde Beypazarı’nı 10 yıl sonra bıraktık ve Ankara’ya geçtik. Burada sizlerin emeği çok” dedi.

“Beypazarı ufacık bir yer orayı herkes idare eder. Orayı idare etmekte ne varmış? Ama Ankara’yı yapamazlar, edemezler’ sözleriyle karşılaştık. Ama baktılar ki Ankaralı hemşehrilerimiz bunları dinlemiyor… Bir sürü uçuk kaçık korkularla başladılar iftiralara…” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle konuştu:

“İşçilerin tamamını işten çıkaracaklar, sosyal yardımları kesecekler, su sayaçlarını PKK’lılar okuyacak, faturaları DHKP-C’liler götürecek’. Aklınıza ne geliyorsa artık… Atabildikleri tüm iftiraları attılar. Peki, bunu neden yaptılar? Bunu yapmalarının sebebi, Ankara’da yıllardır proje yapıyoruz adı altında çöp projeler yapıp Ankara halkının parasını toprağa gömdüler. Bunun açığa çıkmasından korktular. İmar rantlarıyla bir sürü usulsüz insanlara rantlar kazandırdılar. Bunlar ortadan kalkacaktı. Artık Ankara’da soygun düzeni, talan düzeni ortadan kalkıp şeffaf bir yönetim gelecekti. Bunun görülmesini istemediler. Bu imkânları da ellerinden bırakmamak için bu iftiraları attılar. Şimdi aynısı Türkiye Cumhuriyeti’nin gittiği 14 Mayıs’taki seçim için de yapılıyor.”

“O 5 KATRİLYONLA BİZ ANKARA’YI İHYA EDERDİK”

Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığına dikkat çeken Yavaş, “Bu iktidarın artık yapacak bir şeyi kalmadığı ortada. Soğan pahalı, patates pahalı ama yöneticilerimiz diyorlar ki ‘Böyle bir problem yok’. Evet, sizin görüldüğünüz oturduğunuz yerlerden böyle bir problem görülmeyebilir. Ama gelin şu Beypazarı'nın pazarını bir gezin, insanlar ne alıyor satıyor ya da neyi alamıyor bir görün, Türkiye'deki birinci problemin ekonomi olduğunu hepiniz görürsünüz” ifadelerini kullandı. Yavaş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Şimdi yine biz gidersek İHA biter, SİHA biter, TOGG biter, Anadolu gemisi bilmem ne olur? Sayın iktidardakiler 16 tane uçak var, lafa geldiği zaman bu uçak sayısı çok dendiği zaman diyorsunuz ki, bunlar milletin uçağı efendim, peki orada üretilen, TOGG, İHA’lar, SİHA’lar, Anadolu gemisi babanızın malı mı? Onlar da milletin malı… Sizler bırakıp gideceksiniz. Şuna inanın ‘yapamaz’ dedikleriniz gelecek çok daha güzelini yapacak. Zaten en büyük eleştiri şu anda iktidardakilere şu; niye yaptınız diye soran yok, niye pahalı yaptınız, niye insanları bu kadar borçlandırdınız diye soruyorlar. Bunun hesabı verilmiyor. Kapalı kapılar arkasındaki ihalelerle gidiyor. Bakın bize yönetemez dediler. 5 katrilyon eski döneme ait borcu ödedik. Keşke borç bırakmasalardı. O 5 katrilyonla biz Ankara’yı ihya ederdik.”

Göreve geldikten 20 gün sonra bir kararnameyle yapımı belediyeden Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına devredilmiş metroların maliyetlerinin metronun gelirinden değil, belediyenin genel bütçe vergi gelirinden tahsil edilmesine karar verildiğini belirten Yavaş, “Bir kararnameyle bütçe gelirinin yüzde 5’ini kesmeye başladılar. Şu ana kadar 4 yılda kesilmesi gereken para 70-80 milyon lirayken, kesilen para 1 katrilyon 700 trilyon lira. Bu engel değil midir? Kimin parasını kimden sakınıyorsunuz? Kesmeseydiniz biz o parayı da Ankaralılar için harcayacaktık. 1 katrilyon Çevre Şehircilik Bakanlığından alacağımız var. Arsa verelim satıp paranızı alın diyorlar ama parça parça veriyorlar. Hala 1 katrilyon alacağımız var” diye konuştu.

“HER ANLAMDA İNSANIMIZA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İhalelerin şeffaf gerçekleştirildiğini vurgulayan Yavaş, ABB tarafından hayata geçirilen projeleri ise şöyle anlattı:

“Yaptığımız şeffaf ihaleler şu anda 3500 tane, internet sayfasında ve orada kalacak. Çocuklarımız, torunlarımız hepsi bakacak bu dönemde ihaleler nasıl şeffaf yapılmış. Hepsini görecekler. Bu yaptığımız çalışmalarla yapılamaz, edilemez denilirken dünya çapında İngiltere’den dünya belediye başkanları başkent ödülünü Ankara’ya kazandırdık. Yardımları kesecek dediler. Bırakın yardımları kesmeyi onların yaptığının 5 mislini yapıyoruz. Hem İslami hem insani yapıyoruz. Dağıttığımız Başkent Kart’larla aileler gidiyor istediğini alıyor, hem de esnaf kazanıyor hem de anne çoluğunun çocuğunun evinin ihtiyacını alıyor. Hükümet doğalgaz verecekti, verdi mi? Kış bitti hala gelecek. Bu kardeşiniz 2 yıldır, 200 bin aileye 3’er ay müddetle doğal gaz veriyor ve Ankara’da yaşayanları üşütmüyor. Tam 200 bin aileye her ay birer kilo et desteği veriyoruz. Yetmedi, 60 bin öğrenci şu anda EGO’dan ücretsiz yararlanıyor. Destek alan aileler suyun 10 tonunu 10 liradan kullanıyor. Eskiden 30 liraya su satmışlar bugünün parasıyla.”

“ŞEFFAF OLURSANIZ ANKARA’YA DA YETİYORSUNUZ TÜRKİYE’NİN HER YERİNE DE YETİYORSUNUZ”

“Her anlamda insanımıza destek olmaya çalışıyoruz” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Biz Ankara’da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bütün çiftçilerle birlikte çalışıyoruz. Tümünün arazisini internete yükledik. Bundan sonra ne ekecekler hatta tarlalarındaki varsa hastalıkları da uydudan bakıp çiftçiye bildiriyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Çiftçilerimize tohum verdik. Çiftçilerimize gübre veriyoruz. Çiftçilerimize mazot veriyoruz. Özellikle Haymana ve Balâ bölgesinde tarımı bırakan insanların birçoğu tarıma geri döndü. 600 milyon lira civarında yaptığımız bu destekten sonra 35 bin çiftçimizin cebine 4,5 milyar lira para geldi” diye konuştu.

Sık sık projelerinin, eserlerinin sorulduğunu hatırlatan Başkan Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

“Eğer eser Ankapark’sa göremezsiniz. Eğer Ankara’ya giriş kapıları var ya, şu andaki maliyeti 350 milyon lira bugünün parasıyla, eğer bunları eser diye arıyorsanız bunları göremezsiniz. İşte eser bu! Eser, Ankara halkından aldığım parayı Ankara halkı için harcamaktır. Ankara çiftçisini ayağa kaldırmaktır. Ankara turizmini ayağa kaldırmaktır. Asıl belediyecilik budur. Herhangi bir Ankaralı pandemi döneminde gördünüz en ufak bir sıkıntı çektiği zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi esnafıyla vatandaşının yanında oldu. Dolayısıyla Ankara’da el uzatmadığımız kesim kalmadı… 200 kadar projenin geçen hafta tanıtımını yaptık. O 200 kadar projenin tamamı Ankara halkının temel ihtiyaçlarıyla ilgili… İtfaiye istasyonu yapılacak yere itfaiye istasyonu, aile yaşam merkezi yapılacak yere aile yaşam merkezi… Düşünebiliyor musunuz sadece Ankapark’a harcanan para 16 katrilyon? Biz bunun dörtte birine beşte birine bütün ilçelerin ne kadar eksiği varsa tamamlıyoruz. Daha dün, Çamlıdere'den Elmadağ'a su akıttık. Elmadağ susuzdu. Bu binayı Beypazarı Belediye Başkanlığından satın aldık. Yoktu Beypazarı’nda ve Aile Yaşam Merkezi olarak açıyoruz. İnşallah 1 Hazirandan itibaren faaliyete girecek. Önümüzdeki haftadan itibaren kayıtlara başlayacaklar. Yine yaşlılar için huzur evi ve bakım evi şu anda bitirildi. O da kayıtları almaya başlıyor. Arıtma tesisimizin ikinci etabı var. Yeni bir sera var. Seradan elde edeceğimiz sebze fidelerini Kahramanmaraş’a göndereceğiz. Biliyorsunuz orada üreticiler şu anda üretemez durumda. Silaj gibi destekler de gönderiyoruz. Demek ki şeffaf olursanız Ankara’ya da yetiyorsunuz Türkiye’nin her yerine de yetiyorsunuz.”

“SİZİN İSTEMEDİĞİNİZ HİÇBİR ŞEY OLMAZ MERAK ETMEYİN”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türkiye huzura kavuşacak. Berekete kavuşacak. Her yerde söylüyorum. Oy vermeyenlere hemen kara çalınıyor. Bize oy vermiyorsan sen PKK’lısın bize oy vermiyorsan sen teröristsin. Allah aşkına yeter artık… Teröristlerle kimin masaya oturup kalktığını bilmeyen var mı bu ülkede? Kendilerine her şey hak başkası yaptığı zaman haram, bu zihniyet bitecek arkadaşlar. Artık bundan sonra gelecek hükümet, Allah nasip ederse ben de etkili ve yetkili olarak onun için de olacağım. Sizin istemediğiniz hiçbir şey olmaz merak etmeyin… Bizlere güvenin… Tüm toplumun bütün katmanlarıyla beraber, 61 milyonun seçmenin, hepsinin oyuna talibiz, inşallah hepsinin oyunu da alacağız artık Türkiye’de barış, kardeşlik, huzur hâkim olacak.”

AKŞENER: “MANSUR BAŞKAN SİZİN EVLADINIZ”

“Mansur Başkan sizin evladınız” diyerek konuşmasına başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hemen benim yanımda oturan Yüksel Arslan da sizin evladınız. Şimdi bir Beypazarlı olsam hani dadından yenmez var ya öyle… Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Beypazarlı, birinci sıradan bileğinin hakkıyla ön seçimde çıkmış Yüksel Arslan milletvekili olacak Beypazarlı. Beypazarı’nda artık hiçbir eksik kalmaması lazım değil mi? Onun için bugünden hayırlı uğurlu olsun hepimize” dedi.

Çözüm sürecinde yaşanan çadır mahkemelerini, terörist karşılamalarını, Oslo görüşmelerini hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener; “Bu abiler terörist olmuyor, terörizmle mücadele etmiş ben PKK’lı oluyorum. Mansur Başkan kazandığı takdirde Ankara’yı, Ankara’nın su saatlerini PKK okuyor. Allah’tan korkun be, siz ne biçim Müslümansınız? Bunlar yalanın dibine vurdular. İftiranın dibine vurdular. Bunların inancının gereğini yerine getirmedikleri aşikâr da bu kadar insanın günahını almak nedir?” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda 14 Mayıs seçimlerini işaret eden Akşener; ‘’Birincisi sayın Kılıçdaroğlu’na yani Kemal’e. Sonra etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Mansur Yavaş’a yani sizin evladınıza.’’ diyerek Mansur Yavaş’ın hizmetlerinde ne çaldığını ne de çaldırdığını ifade ederek; ‘’Onun yanında bir de birinci sırada yine sizin evladınız Yüksel Arslan var yani arkadaşımız ön seçimde birinci çıkmış bileğinin hakkıyla, kayırma yok. Yani İYİ Parti’ye oy istiyorum. Bir oyunuz Kemal’e, bir oyunuz Meral’e…’’ dedi.