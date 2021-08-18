Mansur Yavaş bir sözünü daha tuttu: 35 meydanda ücretsiz internet

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için 918 kırsal mahallede hayata geçirilen ücretsiz internet hizmeti şimdi de Başkent'in 35 meydanına taşındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Başkent’in geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam edeceğiz” sözleriyle duyurduğu ücretsiz wi-fi hizmetinin ilk etabı (FAZ1) tamamlandı. İkinci etap (FAZ2) çalışmaları kapsamında ise 30 park ve rekreasyon alanında ücretsiz wi-fi hizmeti verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla “insan odaklı” uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz wi-fi hizmeti başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hizmeti kent meydanlarına da taşıdı.

TOPLAM 35 MEYDAN ÜCRETSİZ İNTERNETE KAVUŞTU

Yavaş’ın, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Başkent’in geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam edeceğiz” sözleriyle toplam 35 meydan için mart ayından itibaren başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 5 ay içerisinde kentin 35 meydanını ücretsiz internetle buluşturarak projenin ilk etabını (FAZ1) hayata geçirdi.

KALAN SON 5 MEYDAN VE NOKTADA DA İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLANDI

Çalışmalar kapsamında Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ve Nallıhan Çayırhan Kent Meydanı’nda internet erişiminin sağlanmasıyla birlikte ücretsiz wi-fi hizmeti 35 meydan ve noktada kullanılmaya başlandı.

Ankara’nın merkez ve ilçe meydanlarında 2 milyon 362 bin metrekarelik alan ücretsiz internete kavuşurken, “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden aktifleştirilen noktalar ile devreye alınacak noktalar tek tek gösteriliyor. Vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. etap wi-fi noktaları (FAZ1) şöyle:

1- 512. Sokak İvedik

2- Adnan Yüksel Caddesi

3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı

4- Batıkent Meydan (GİMSA Önü)

5- Elmadağ Kent Meydanı

6- Haymana Kent Meydanı

7- Kalecik Kent Meydanı

8- Polatlı Kent Meydanı

9- Şehit Salim Akgül

10- Ayaş Kent Meydanı

11- Bala Kent Meydanı

12- Beypazarı Atatürk Parkı

13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

14- Güdül Kent Meydanı

15- Kahramankazan Kent Meydanı

16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

17- Nallıhan Kent Meydanı

18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi

19- Evren Kent Meydanı

20- Ulus Meydanı

21- Sıhhiye

22- Keçiören Belediyesi önü

23- Zafer Çarşısı

24- Çubuk Kent Meydanı

25- Ankara Kalesi

26- Hacı Bayram Veli Camii

27- Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı

28- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

29- Batıkent Murat Karayalçın Meydanı

30- Etimesgut Tren Garı

31- Güvenpark

32- Beşevler Üniversiteler Bölgesi

33- Gökkuşağı Yolu

34- Sincan Lale Meydanı

35- Çayırhan Kent Meydanı

UYGULAMADAN VATANDAŞLAR MEMNUN

Kent genelinde ücretsiz internet hizmetinden yararlanan Başkentliler son olarak Kızılay Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi ve Nallıhan Çayırhan Kent Meydanı’nda da bu hizmetin başlamasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Karani Kamış: “Gezmek için Kızılay’a gelmiştim. İnternetim bitmişti. Araba fiyatlarına bakmam gerekiyordu. Güvenperk'ta Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz internet hizmeti olduğunu gördüm. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra üye oldum. Şu anda çok güzel bir şekilde internetten faydalanıyorum. Başkanımızın bütün hizmetlerini takip ediyorum. Yaptığı bütün işlerin mantıklı ve faydalı olduğunu düşünüyorum.”

-İsmail Akyüz: “Güvenpark'taki ücretsiz internet hizmetini çok güzel buldum. Başkanımıza teşekkür ederiz.”

-Sercan Merdanoğlu: “İnternete girmek için bir yerlere gidip para harcamak yerine ücretsiz wi-fi noktalarında artık internete istediğim şekilde bağlanabiliyorum. Çok güzel bir düşünce. Zaten bunu da Mansur Başkan yapardı.”

-Kurtuluş Bulut: “Güvenpark'ta ücretsiz internet uygulamasından çok memnun kaldım. Günümüzün çoğu elimizdeki telefonla geçiyor. Başarılı ve çok mantıklı bir proje olmuş.”

-Efe Berke Erdar: “Mansur Yavaş'tan önce hiç böyle şeyler yoktu. Şimdi rahatça her yerde internete girebiliyoruz.”

-Eylül Özdemir: “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Güvenpark'ta çok güzel bir proje gerçekleştirilmiş. Özellikle gençler için çok güzel olmuş.”

-Şevval Erdal: “Güvenpark'ta ücretsiz internete bağlanabiliyorum. Çok memnum kaldım.”

-Sümeyye Kurt: “Güvenpark'ta ve daha birçok yerde ücretsiz internete bağlanabiliyorum. Bu hizmetten çok memnunum. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Emrullah Cürebal: “Ücretsiz internet güzel düşünülmüş bir hizmet. İnsanlar acilen internete ihtiyaç duyabiliyor.”

-Halil Yüksel: “Ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlandım. Son derece memnum kaldım.”

-Halil Göktuğ Arık: “Günümüz internet çağı olduğu için gerek metroda olsun gerek kalabalık alanlarda, şehir merkezinde internete herkesin ihtiyacı oluyor. Sadece sosyal medya değil her konuda internete gerek var. O yüzden şehir merkezlerinde olması çok mantıklı bir adım.”

-Ece Yaren Ercan: “Buraya internet bağlanması, Ankara’nın işlek bir yeri olduğu için çok güzel bir uygulama olmuş.”

-Damla Dalay: “Bu hizmet açısından çok mutluyum. Sonuçta birçok insanın internete ihtiyacı oluyor. Acil kullanması gerekebiliyor. İhtiyacımız olduğunda kullanabilmemiz çok güzel. Bu hizmet için teşekkür ediyorum.”

-Merve Usullu: “Ücretsiz internet hizmeti herkes için çok yararlı bir hizmet. Bu bölgede olması gerekiyordu çünkü burada öğrenci çok fazla var. Pandemi döneminde de insanlar internete çok ihtiyaç duyuyor. Çevremde interneti kullanan çok sayıda insan var ve benim gibi onlar da memnunlar.”

SIRADA PARK VE REKREASYON ALANLARI VAR

Projenin 2. etabında (FAZ2) ise park ve rekreasyon alanlarının bulunduğu 30 noktaya daha wi-fi bağlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.

Başkent'te yıl sonuna kadar kent genelinde meydan ve rekreasyon alanlarında toplam 65 noktada 10 milyon metrekareye yakın alanda ücretsiz internet kullanılabilecek.

Ücretsiz wi-fi uygulamasının devreye alınacağı toplam 5 milyon 265 bin metrekarelik alanı kaplayan 30 park ve rekreasyon alanın yer aldığı noktalar ise şunlar:

1- Demetevler Parkı

2- Demetevler Cemre Parkı

3- Nevbahçe parkı

4- Ali Dinçer Parkı

5- Gökçek Parkı

6- Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı

7- Esertepe Rekreasyon Alanı

8- Kuzey Yıldızı Parkı

9- Çankaya Seğmenler Parkı

10- Botanik Parkı

11- Öveçler Rekreasyon Alanı Bölüm-1

12- Öveçler Rekreasyon Alanı Bölüm-2

13- Dikmen Vadisi 1. Etap

14- Dikmen Vadisi 2. Etap

15- Dikmen Vadisi 3. Etap

16- Göksu Parkı

17- Gençlik Parkı

18- 50. Yıl Parkı

19- Altınpark

20- Mogan Gölü Rekreasyon Alanı

21- Gölbaşı

22- AŞTİ

23- Kurtuluş Parkı

24- Harikalar Diyarı

25- Elmadağ İsmetpaşa Parkı

26- Mamak Şafaktepe Parkı

27- Haydar Aliyev Parkı

28- Şule Çet Parkı

29- Kuşcağız Aile Yaşam

30- Dodurga Ordukent Mesire Alanı