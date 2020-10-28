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  4. 28 Ekim 2020 09:12

Mansur Yavaş bir sözünü daha tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş daha önce çalışan annelere sözü verilen gündüz çocuk bakımevinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açılacağını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce çalışan annelere söz verilen gündüz bakımevlerinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu. 

Yavaş sosyal medyadan duyurduğu mesajında şunları söyledi:

"Çalışan annelere söz vermiştik, 29 Ekim'de sözümüzü yerine getiriyoruz.

3-6 yaş arasındaki çocuklar için Batıkent ve Çukurambar’da 2 çocuk gündüz bakımevini hizmete açacağız.
Gözünüz arkada kalmasın, biz evlatlarımızın mutlu bir Ankara'da büyümesi için varız."

 

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