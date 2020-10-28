Mansur Yavaş bir sözünü daha tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce çalışan annelere söz verilen gündüz bakımevlerinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu.

Yavaş sosyal medyadan duyurduğu mesajında şunları söyledi:

"Çalışan annelere söz vermiştik, 29 Ekim'de sözümüzü yerine getiriyoruz.

3-6 yaş arasındaki çocuklar için Batıkent ve Çukurambar’da 2 çocuk gündüz bakımevini hizmete açacağız.

Gözünüz arkada kalmasın, biz evlatlarımızın mutlu bir Ankara'da büyümesi için varız."