Mansur Yavaş bir sözünü daha tuttu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce çalışan annelere söz verilen gündüz bakımevlerinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu.
Yavaş sosyal medyadan duyurduğu mesajında şunları söyledi:
"Çalışan annelere söz vermiştik, 29 Ekim'de sözümüzü yerine getiriyoruz.
3-6 yaş arasındaki çocuklar için Batıkent ve Çukurambar’da 2 çocuk gündüz bakımevini hizmete açacağız.
Gözünüz arkada kalmasın, biz evlatlarımızın mutlu bir Ankara'da büyümesi için varız."
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