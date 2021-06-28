Mansur Yavaş bir sözünü daha tutuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla Sincan ilçesi Alcı Mahallesi sakinlerinin 17 yıllık altyapı ve yol sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

Sosyal ve insan odaklı belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 bin konutun yer aldığı ve yılların ihmali ile adeta hayalet mahalleye dönen Sincan ilçesi Alcı Mahallesi’nin 17 yıllık altyapı ve yol sorununu çözmek için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi, bölgede ilk olarak kanalizasyon ve altyapı çalışmalarını tamamladı.

ASKİ VE FEN İŞLERİ EKİPLERİ 7/24 SAHADA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimler öncesinde ziyaret ederek yaşamın yeniden başlayacağı sözünü verdiği Alcı Mahallesi’nin altyapı ve kanalizasyon sıkıntısını sonlandırmak için sahaya inen ASKİ ekipleri; 4 bin 688 metre pis su ve bin 450 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 6 bin 138 metrelik altyapı çalışmalarını tamamladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 1 adet terfi istasyonu, 1 adet 7 bin 500 metreküp depo, 1 adet bin 500 metreküp üst kat depo, 1 adet bin 500 metreküp orta kat depo ve yaklaşık 98 bin metre iletim ve şebeke hattı da yaparak, bölge sakinlerinin rahat bir nefes almasını sağladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ise mahallede yaklaşık bir ay önce başlattığı 13 kilometrelik asfalt imalatını yıl sonuna kadar tamamlamak için 2 ekip halinde yaklaşık 50 personel ile yoğun bir mesai harcıyor.

Ekipler yaklaşık bin 100 metre uzunluğunda olan asfalt öncesi hazırlık PMT mekanik malzeme seriminin ardından asfalt yapım imalatı öncesi için de zemin iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından bölgede toplamda 72 bin ton sıcak asfalt serilmesi hedefleniyor.

SANAYİ BÖLGELERİNE NEFES

17 yıl boyunca yol ve altyapı çilesi yaşayan bölge sakinleri ve esnafı, evlerini kiraya veremediklerini hatta satamadıklarını belirtiyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe içinde Anadolu OSB, ASO 2. OSB ve Başkent OSB’nin bulunduğu mahalle ihmal yüzünden kullanılamıyor, birçok çalışan 30-40 kilometre uzaklıktaki yerleşim bölgelerinde oturmak zorunda kalıyor. Bölgede çalışmaların tamamlanmasının sanayi bölgelerine de büyük bir destek olacağını belirten OSB yöneticileri ve kooperatif yönetimleri, Büyükşehir Belediyesinin bölgenin ekonomik ve sosyal yönden canlanması amacıyla başlattığı altyapı ve yol çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundular:

-Hüseyin Kutsi Tuncay (Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı): “Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerden sonra bugüne kadar dikkat çekmeyen ve büyük bir sanayi yerleşkesi olan Alcı Mahallesini gündemine aldı ve yakın zamanda asfalt serme çalışmalarına başladı. Bölgede 4 tane sanayi bölgesi bulunmakta. Bu bölgede 1500’e yakın fabrika olacak. Böyle bir sanayi yerleşkesi yanında yapılacak toplu konutlar hem istihdamı artırma açısından hem de çalışanın yolda zaman kaybetmemesi açısından çok önemli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim bildirgesinde buraya destek vereceğini ve bu bölgeyi yerleşime açacağını bildirmişti ve çalışmalarına hızlıca başladı. Kısmi olarak yerleşime açıldı bölge. Buradaki en büyük sorun toplu ulaşım ve burada toplu taşıma araçları yok ve toplu taşımaların muhakkak sağlanması lazım. Organize Sanayi Bölgesi, Ankara’nın istihdamına büyük bir katkı sağlayan bölge. Mansur Bey doğru yolda ve bu yönde çalışmalarını sürdürdükçe Ankara’da işsizlik kalmayacaktır.”

-Burhan Yılmaz (Denetim Kurulu Üyesi): “Burada çok büyük bir sanayi havzası planlanmış durumda. Bu sanayi havzasında istihdam edilecek çalışanların iskanına yönelik olarak da bölgemizde bir toplu konut alanı planlandı. İlgili kanunun gerektirdiği; devletin bölgedeki konutların altyapısını önceden tamamlaması suretiyle, bu arsaların kooperatiflere devrini yapmaktı fakat 2006 yılında ilk olarak ruhsatları alınıp inşaatlara başlanmış olmasına rağmen 2021 yılına kadar altyapısı tamamlanmadı. İçme suyunun olmaması, kanalizasyon altyapısının bağlanmaması gibi nedenlerle şu anda insanlar buralarda oturamıyor. Sayın Başkanımız seçim döneminde de bölgemizi ziyaret etmişlerdi. Başkanlığa geldikten sonra da bölgemizle çok yakından ilgilendi. Bunun için özellikle teşekkür ediyoruz. Biz geçmiş dönemde de belediyeye bu konuda çok başvuru yaptı ancak bizi duymak istemediler. Burada belediye başkanlarımızı ağırladığımızda da sanayicilerimiz en büyük sorun olarak personellerinin çok uzaktan geldiğini ve bunun zaman kaybına neden olduğunu, sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyorlardı.”

-Ercan Şanal (Yönetici): “Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Sanayicilerimizle yatırımcılarımızla ilgilenmesi, sorunlarımıza yakınlaşması bizi motive ediyor. Burada bizim en çok karşılaştığımız sorun; ulaşım. Yerleşim Ankara olduğu için herkesin evi Ankara’da… Personelimizi Ankara’dan taşımak bizim için gerçekten çok büyük problem. Bu sorunların çözülmeye başlaması bizim için memnuniyet verici.”

-Özlem Bayraktar Küce (Yönetici): “Hepimiz biliyoruz ki bir ülkenin büyümesi ve gelişmesi tamamen sanayiyle alakalı. Onun için biz gerek firma olarak gerek Anadolu OSB olarak çok önem veriyoruz bu konuya. Dolayısıyla çalışan personelin de rahatlığı, huzuru çok önemli. Bölge ne kadar gelişmiş olursa insanlara huzur ve mutluluk verecek şartlar sağlanmış olursa o kadar verimli ve başarılı olur. Bu şartlarla istihdam için personelin de daha kolay bulunabileceğini düşünüyorum.”

-Hakan Köse (Yönetici): “Yaklaşık 200 çalışanımızla Anadolu OSB’de hizmet veriyoruz. Burayla ilgili merkeze uzak olmasından kaynaklı yaşadığımız bir takım sorunlar var. Bunlar işçilerin çok erken saatte kalkıp buraya gelmesi ve geç saatte dönüş yapmasından dolayı iş gücü kaybı gibi veya sosyal zaman kaybetmesi gibi…Burada hayatın canlanması, buradaki firmaları, Anadolu OSB, ASO 2 ve Başkent OSB’deki çalışanları düşünürsek milli ekonomiye de yansıdığını düşünerek çok faydalı olacağını düşünüyoruz.”

-Mustafa Savaş Ekiz (Anadolu OSB çalışanı): “Sincan’dan ve Ankara içinden 2 tane servisimiz olmasına rağmen elemanların gidiş gelişleri, mesaiye kalmaları bizim için büyük bir sorun oluyor. Sincan tarafı tabii ki biraz daha avantajlı 30-45 dakika gibi bir sürede evlerine gidip gelebilirlerken, şehir içinde oturanlar 1,5 saati aşan, 1,5 saat gidiş 1,5 saat dönüş yol yapmak zorundalar. Günde 3 saat kaybediyorlar. Bu bölgenin altyapısının tamamlanmasıyla buraya yakın, ulaşımı kolay olanak sunuyor olması hem bizim hem de işçilerimiz açısından faydalı olacaktır.”

-İsa Ayaz (Anadolu OSB çalışanı): “7 senedir Sincan’dan gidip geliyorum. Bizim burada yaşadığımız en büyük sorun gidip gelmek. Önceden yollarımız da bozuktu, şimdi düzeldi. Bizim eve gitmemiz 1 saati buluyor. Daha uzak yoldan gelen arkadaşlarımız da var. Alcı Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının başlaması çalışanlar için avantaj tabii ki.”

-Ahmet Alsoy (Çalışan): “Bu toplu konut alanındaki sorunların çözülmesi şüphesiz büyük faydalar sağlayacak. Ben Etimesgut tarafında oturuyorum. 40 kilometre geliş, 40 kilometre gidiş toplam 80 kilometre yol kat ediyoruz. Günlük 2 saat 15 dakika yolda geçiyor. Bizim bir servisimiz de Mamak’tan geliyor, onlar 200 kilometre yol yapıyorlar. İnsanların günün çoğu, özellikle burada 8-9 saat çalıştıktan sonra onun üzerine de 2 saat yol gerçekten insanın bütün gücünü, sosyal zamanını alıyor.”

-Özden Yüksel (Çalışan): “Bir sanayi parselinin yanında bir toplu konut projesinin gerçekleşiyor olması, burada çalışan insanların kısa ve uzun vadede buraya daha çok yönelmesini sağlar. Bu hem çalışanlar açısından hem de işçiler açısından hem maddi hem de manevi külfetlere sebep oluyor ve çok yıpratıcı oluyor. İş yerlerimize yakın alanda toplu konut imkanımız olması çok iyi olur. İş verenler açısında da verimli olur.”

-Haydar Akalmaz (Çalışan): “Hali hazırda planlanan ve düşünülen, sosyal altyapıları tamamlanmak üzere olan toplu konutlar için düşüncelerimiz net. Çalışanlarımızın yaşam kalitesinin artması, yollarda geçen sürenin aileleriyle geçmesi yönünde kıymetli buluyoruz. Bunun yanı sıra bizler için de istihdam ve ulaşımda hatta sağlıkta her yönde faydası olacağını düşünüyoruz. Desteklerinden dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

-Muhammet Mustafa Şahin (Çalışan): “Buraya toplu konutun gelmesi, altyapının oluşması burada çalışanlar ve bizler için çok büyük artı sağlayacaktır.”

-Belgin Gümüş (Çalışan): “Burada altyapının yapılmasıyla özellikle bizler için çok iyi olacak. Çünkü bir çoğumuzun evi çok uzak, ulaşım sorunu, zaman kaybı açısından çok çok iyi olacak.”

-Nida Birgül (Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı): “Öncelikle Büyükşehir Belediyesinin Anadolu OSB Meslek Yüksek Meslek Okulu yakınında yerleşime açmış olduğu bölgenin özellikle öğrencilerimizin yerleşim problemlerinin çözümüne katkıda bulunacağını ve aynı zamanda öğrencilerimizin Ankara ile Anadolu OSB Meslek Yüksek Okulu arasındaki ulaşım problemlerini de çözüm getireceğine inanıyorum.”

-Abidin Abdullah Eren (Temelkent Konut Yapı Kooperatifi Birliği Başkanı): “Yaklaşık 2005 yılından bu yana bu bölgede konutlar yapıp insanlara teslim etmeye çalışıyoruz. Burasıyla ilgili çok büyük sorunlarımız oldu. Hiçbir altyapı yoktu. Mansur Başkan’ın seçimden önce buraları gezdikten sonra hizmetlere başladığını gördük. Atatürk nasıl 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak Türkiye’de bir kurtuluş savaşı başlattıysa Mansur Yavaş da 19 Mayıs 2021’de bu bölgeye asfalt yaparak hem kooperatif başkanlarının hem de üyelerinin yüzünü güldürdü, bize bu günleri gösterdi. Başkanım söz vermişti ve sözünü tutacağını biliyorduk.”

-Mehmet Ali Çelik (S.S. Öncü Yaşam Konut Yapı Kooperatif Başkanı): “Yıllardır bu hizmetler gelmemişti. Mansur Bey’in gayretiyle başladı. Asfaltımız atılıyor, çok teşekkür ediyoruz.”

-Kamer Aktaş (Sınırlı Sorumlu Damla han Evleri Konut Yapı Kooperatifi Başkanı): “Mansur Başkanın seçimden önce verdiği vaatleri yerine getirmek için gösterdiği çabaya teşekkür ediyorum. Alcı Mahallesi’nin sorunları 2004 yılından beri var. 2004 yılında kooperatif yapılmak üzere arsa tahsis edildi kooperatiflere. Altyapı yapılması gerekiyordu altyapı yapılmadan tarla içerisine imarı yapılmış arsa olarak bize tahsis edildi. 2011 yılında bu evler oturulacak seviyeye geldi. 2013 yılında oturur durumdaki evlere taşınamadık. Altyapı, ulaşım, su, elektrik, gaz yok. Gerçekten Mansur Yavaş’a kolay ulaşabilme imkanı bulduğumuz için ve ilettiğimiz mesajlara zamanında geri döndükleri için yürekten teşekkür ediyorum.”

-Mehmet Ali Çelik (S.S Öncü Yaşam Konut Yapı Kooperatifi): “Bizim en çok yol problemimiz oldu. Cadde açılmadı ve pis su kanalı bağlanmadı. Bizim kooperatifte 10 tane aile oturuyor. Burası 775 sayılı yasaya göre yoksul ailelerin konut edindirme bölgesi. En azından ana kanallar açıldı ve asfalt yapılmaya başladı. Bu çalışmaların arkasının geleceğine inanıyorum. Seçim arifesinde, Mansur Bey’i buraya getirmiştik. Bu bölgenin sorunlarını çok iyi biliyor kendisi. Bu bölgeyle özel olarak ilgileneceğinin sözünü vermişti. Sözünü de tutmuş oldu ve bu bölge hizmet almaya başladı.”

-Mustafa Farımaz (Kösedağ Konut Yapı Kooperatifi Başkanı): “Biz 2006 yılında temel attık. Altyapıları belediye yapacaktı. Neredeyse 12 yıl hiç el atılmadı. Mansur Bey seçimden önce bu bölgeyi gezdi sorunlarımızı dinledi. Verdiği sözlerin birçoğunu gerçekleştirdi. Asfaltın yapılması bile bize değer kazandırdı ve üyelere moral oldu.”

-Fikret Birdal (Temelli Uydukent Toplu Konut Yapı Kooperatifleri Üst Birlik Başkanı): “Bölgemizde 265 tane kooperatif ve 4 bin konut var altyapıda herhangi bir sorunumuz kalmadı. ASKİ suyu ve kanalizasyonu getirdi ve eksiklerimizi tamamladı. Yıl sonuna kadar ana arterlerde asfaltlama çalışması bitecek. EGO Genel Müdürlüğü asfaltlama çalışmasının tamamlanmasının ardından burada otobüs seferlerinin başlayacağının sözünü verdi. Burada çalışmalarının tamamlanması bölge halkına ve esnafına büyük katkı getirir, ekonomileri canlanır. Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Hasan Karadeniz (Mavi Umutlar Yapı Kooperatifi Başkanı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentimizin yıldızı ve buraya ışığını tuttu. Bütün sorunlarımızı çözeceğine inanıyoruz. Burası yeni gelişmeye başlayan bir bölge ve çevresi organize sanayi bölgesi ile dolu ve çalışmalar tamamlandıktan sonra buranın ekonominin ve sanayinin merkezi olacağına inanıyorum.”

-Cemal Tufan (Zümrüt Şehir Konut Yapı Kooperatifi Başkanı): “Yıllardır büyük sıkıntılar çektiğimiz alt yapı ve yol sorununu çözüme kavuşturan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim. Arabalar kışın çamurdan dolayı buradan çıkamıyordu ve ben burada bir araba yaktım yol sorunu nedeniyle.”

“ŞU ASFALTI GÖRÜNCE GÖZLERİM YAŞARDI”

Mahalle muhtarlarından sakinlerine kadar herkes başlayan çalışmaları gördüklerinde duygulandıklarını şu sözlerle dile getirdiler:

-Fikret Ceyhun (Alcı Mahallesi Muhtarı): “Mansur Başkanımızla daha önceki görüşmelerimizde Alcı Mahallesi’ndeki durumları anlattım kendisi de seçimlerden önce bölgeyi gezdi ve seçimlerden sonra burayla ilgileneceğini söyledi. Yol yapım çalışmalarına başlandı inşallah aydınlatmamız, ulaşım araçlarımızın da peş peşe geleceğine inanıyoruz Mansur Başkanımızın da destekleriyle buranın oturabilir hale geleceğine yürekten inanıyoruz.”

-Tayfun Doğan: “17 yıldır bu bölgedeyim ve ticaretle uğraşıyorum. 17 yıldır asfalt bekliyorum. Bugün bizim için çok önemli bir gün asfaltımıza kavuşuyoruz. Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Araçların üzerinde ‘söz verdik, çalışıyoruz’ yazıyor. Bunu teyit ettiler. Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Yıllardır süren altyapı sorunumuz vardı, asfaltımız yoktu burası atıl şekilde duruyordu. Bu bölgede 76 tane kooperatif ve binlerce daire var. Bu asfaltın burada birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum.”

-İskender Yıldırım: “Burada yaşam yok. Yaşamın başlamasını istiyorum. Şu asfaltı görünce gözlerim yaşardı. Burada artık hayat başlayacağı için çok mutluyum. Ulaşım, altyapı sıkıntılarımız vardı Mansur başkan sayesinde insan gibi yaşam sürdürmeye başlayacağız. İnsanlar buraya yatırım yapıp, hayaller kurdular. Bu yol bizim için artık hayat belirtisi. İnsanlar gelip evlerine kavuşacaklar. ASKİ ve Fen işleri ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Bizim siyasetle işimiz yok biz burada hizmet bekliyoruz.”

-Murat Altürk: “Uzun süredir atıl durumda olan bir yer burası. Başkanımız ‘yapacağım dedi’ yaptı, sözde kalmadı. ASKİ çalışmalarından doğalgaz çalışmalarına, elektrik alt yapısından asfalta kadar her şey dört dörtlük yapılıyor. Burada artık her şey var çok mutluyuz.”

-Gülşen Altınışık: “Burada 7 yıldır yaşıyorum. Yolumuz yoktu, altyapımız yoktu. Büyükşehir Belediyesi bir aydır çalışmalarına devam ediyor. Allah razı olsun.”

-Kenan Altınışık: “Hiç hizmet görmedik bu zamana kadar. Asfaltın atıldığına çok sevindik. Ekmek almak için bile 3-4 kilometre yol yürümek durumunda kalıyoruz. Evler bu zamana kadar çürüdü, evi olan gelsin otursun artık burada. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden çok memnunuz. Çalışmaları görünce çok sevindik, dünyalar bizim oldu.”

-Rıdvan Yücel: “Büyükşehir Belediyesine yaptığı işlerden ve hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yol neticede medeniyettir. Buranın daha hızlı bir şekilde gelişmesi için buna ihtiyaç vardı. Bizim için çok güzel bir gelişme, çok teşekkür ediyoruz Mansur Bey’e emeklerinden dolayı.”

-Naki Dikbaş: “17 yıldır biz buralarda yaşıyoruz ve problemleri yakından takip ediyoruz. Bu bölgede yürümek, bir yere gitmek büyük bir sorundu. Başkanın çalışmalarından çok mutluyuz. Sağ olsun, yıllar sonra burada asfalt görmek büyük bir keyif oldu.”

-Gülizar Külfer: “Çamurdan, tozdan bıkmıştım. Her gün temizlik yapmak durumunda kalıyordum. Çamurdan kurtardı bizi. Arabaların taşlar yüzünden lastikleri patlıyordu. Çok teşekkür ederiz kurtardı bizi.”

-Hurşit Karalar: “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben 2006 yılından beri burada kooperatif görevlisiyim. Gelen malzemeler bu yollarda çökerdi, kepçe ve kamyonla çıkarırdık. Bu zamana kadar hiçbir altyapımız yapılmamıştı.”

-Osman Öztürk: “Burada yıllardır altyapı olsun yol olsun büyük sıkıntılar çektik. Yapılan çalışmalar nedeniyle bölge halkı çok mutlu. Çalışmaların devamını göreceğimize inanıyoruz.”