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Mansur Yavaş: ''Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz''

Mansur Yavaş: ''Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Saraçhane'deki konuşmasının çarpıtıldığını belirterek, ''Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane'de ya da Ankara Kızılay'da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz'' dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık; Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim. Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane'de ya da Ankara Kızılay'da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz. Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün 'PKK sevdalısı' dediler, bugün 'Kürt düşmanı' diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin. Ne bu algılara teslim oluruz ne halkımıza sırt çeviririz. Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır. Ankara'da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir. Aynı şekilde, PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz. Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar. Anayasa'nın 3'üncü maddesi açıktır; 'Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.' Tek bayrağımız da budur, adı Türk bayrağıdır. Son olarak sonradan öğrendiğim kadarıyla engelli bir vatandaşımızı sevindiren polis memurumuzu gönülden kutluyorum. Ülkemizin her yerinde eylem yapan vatandaşlarımıza yönelik, güvenlik güçlerimizden aynı şefkati beklediğimizi de ifade etmek isterim" dedi. 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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