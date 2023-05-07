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  4. Mansur Yavaş: ''Bize ahlak dersi veriyorlar, Okşanlar, Kerimcanlar havada yüzüyor''

Mansur Yavaş: ''Bize ahlak dersi veriyorlar, Okşanlar, Kerimcanlar havada yüzüyor''

Mansur Yavaş: ''Bize ahlak dersi veriyorlar, Okşanlar, Kerimcanlar havada yüzüyor''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında "Milleti ahlaksız görüp ahlak taslıyorlar. Görüyorsunuz Okşan'lar, Kerimcan'lar yüzüyor, bir de bize ahlak dersi veriyorlar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında ""Milleti ahlaksız görüp ahlak taslıyorlar. Görüyorsunuz; Okşan'lar, Kerimcan'lar yüzüyor, bir de bize ahlak dersi veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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