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Mansur Yavaş: ''Bize yaptıklarınızı kendi bürokratlarınıza da yapın''

Mansur Yavaş: ''Bize yaptıklarınızı kendi bürokratlarınıza da yapın''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Lütfen bize yaptıklarınızın aynısını kendi bürokratlarınıza da yapın. Derhal Ekrem Başkanı serbest bırakın'' dedi.

Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen 'Yerel Reform Buluşmaları' programına katıldı. Yavaş, "Geçen hafta biliyorsunuz çeşitli illerdeki emniyet görevlilerinin özel bir görev için Ankara'ya çağrıldığını herkes duydu. Ve herkes başladı konuşmaya; ne olabilir, niye toplandı? Hemen hemen hiç kimsenin aklına asayiş gelmedi maalesef. Ya CHP'ye kayyım atanacağı geldi ya Ankara Büyükşehir ya da diğer belediyelere operasyon yapılacağı geldi. Böyle bir ülkede fikir özgürlüğünden veya tarafsız bir hizmetten bahsedebilir miyiz arkadaşlar? İnsanların aklına en son gelmesi gereken şey ilk önce gelir oldu. Neden? Çünkü maalesef hukuk dışı uygulamalar aldı başını gidiyor. Daha önce birkaç defa söyledim. Birisi bir tweet attı değil mi? Bir bakıyorsunuz sabah erken saatte gözaltına alınıyor. Ben hukukçuyum. Bu tweetin suç olup olmadığına mahkeme karar verecek; savcı değil. Belki de mahkeme inceleyecek, 'suç değil' diyecek. İkincisi, delilleri karartma imkanı yok zaten, ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Dolayısıyla kaybedilecek bir delil yok. Bunu niye apar topar sabah erkenden evinden alıyorsunuz? Bir de neden tutukluyorsunuz? Tutuklama son derece istisnai bir şeydir" ifadelerini kullandı.

'EKREM BAŞKANI SERBEST BIRAKIN'

Ardından CHP'ye kayyım atanacağını iddia eden ve hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yavaş, "İşte, 'Ankara'da operasyon yapılacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atanacak' deyince borsadaki kaybı gördünüz. Ve bu şahıs tutuklanmadı, verdiği zararlara karşılık tutuklanmadı. Madem onu tutuklamıyorsunuz, diğerlerini niye tutukluyorsunuz? Gençler bu hukuksuzlukları gördükleri için, adaletsiz o ortamları yakından hissettikleri için, farklı uygulamaları gördükleri için artık geleceğine sahip çıkmak için meydanlara haklarını kullanmaya çıktılar. Bu gençleri niye tutukluyorsunuz? Bunların suçunun yatarı yok. Sizin bir daire başkanınızın evinden 26 kilo altın, 2 milyon dolar para çıkmış. Üst düzey biri de değil, daire başkanı. Sizin yine üst düzey bürokratlarınız İstanbul’daki lüks villa projelerinde sıraya girmişler. Hiç bunları sormaz mısınız? Bu paraların kaynağı nedir? Lütfen bize yaptıklarınızın aynısını kendi bürokratlarınıza da yapın. Derhal Ekrem Başkanı serbest bırakın" diye konuştu.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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