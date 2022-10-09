Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Ayaş, Güdül ve Nallıhan ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Yavaş, “Buraya hesap vermeye geliyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumartesi günü muhtarlarla görüştü. Önce Ayaş’ta Ayaşlı ve Güdüllü muhtarlar ile bir araya gelen Yavaş, daha sonra Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nde on ikincisi düzenlenen 'Muhtarlar Müzakere Ediyor' programında Nallıhan ilçesi muhtarları ile buluştu.

Yavaş, ‘hesap vermek’ için toplantıları düzenlediklerini vurgulayarak, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi ve ilgili daire başkanlarına yönlendirdi.

Yavaş, kırsal bölgelerde hayata geçirilen desteklerle vatandaşların en iyi bildikleri işi yapmalarını istediklerini belirterek “Sonuna kadar destek olacağız” dedi.

Başkentlinin boşa harcanacak parası olmadığını da kaydeden Yavaş, hayali projelere para harcamak yerine Ankara’yı kalkındırmak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.