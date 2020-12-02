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  4. 02 Aralık 2020 18:03

Mansur Yavaş çocuklara verdiği sözü tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine sosyal medya üzerinden video kaydı atarak köylerine internet bağlanmasını talep eden çocukların talebini yerine getirdi.

Mansur Yavaş çocuklara verdiği sözü tuttu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bala Yukarıhacıbekir Köyü'ne ücretsiz internet bağlantısını gerçekleştirdi. Çocuklar ve köy muhtarı Yaşar Genç taleplerini hemen yerine getiren Mansur Yavaş'a teşekkür ettiler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar yaklaşık 300 köye ücretsiz internet hizmeti götürdü. Toplam 928 köye yıl sonuna kadar ücretsiz internet bağlanması hedefleniyor. İnternet bağlanan köylerin listesine koylereinternet.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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