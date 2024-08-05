Mansur Yavaş: ''Cumhuriyetimiz var oldukça bu kültürlerimiz de yaşayacak''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı’nda düzenlenen ''Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları''na katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Katılımcı Yönetim Derneği iş birliğiyle “Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları” gerçekleşti.

Gençlik Parkı’nda düzenlenen etkinlikte; farklı coğrafyalardan gelen 11 ülkenin halk dansları topluluğu, yöresel halk oyunlarını sergiledi.

YAVAŞ: “CUMHURİYETİMİZ VAR OLDUKÇABU KÜLTÜRLERİMİZ DE YAŞAYACAK”

Programa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmada, “Gördüğünüz gibi çeşitli ülkelerden gelen folklor gruplarının aslında birçoğunun birbirine benzer figürleri var. Çünkü coğrafya ortak, Kafkasya, Anadolu, Balkanlar figürlerin birbirine benzemesi gayet doğal çünkü birbirinden etkileniyorlar. İşte özellikle Türk dünyası coğrafyasında ortak kültür var. İşte bu somut olmayan kültür mirasıdır. Bu mirasın kaybolmaması lazım. Bu nedenle bizler de sadece Ankara’da somut kültür mirasının yanında somut olmayan kültür mirasını da yaşatmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Ulus’ta yapılmasına da dikkat çeken Yavaş, şunları kaydetti:

“Bugün bu uluslararası toplantıyı Ulus’ta yapıyoruz. Cumhuriyet’in ilk kurulduğu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği Gençlik Parkı’ndayız. Bu mekân Ulus’la beraber çok önemli bir mekân... Bu etkinliğin burada yapılmasının da ayrı bir önemi var. Ben katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz var oldukça inşallah bu kültürlerimiz de yaşayacak. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak, sonsuza kadar yaşayacak. İnşallah bu kültürlerimizde kaynaşmak suretiyle sonsuza kadar yaşayacak. Biz bir ve beraber olarak kenetlenmiş bir şekilde Cumhuriyetimizin 100.yılından itibaren nice 100 yıllara, sonsuza dek Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet diyerek inşallah sonsuza kadar da birlikte yaşayacağız.”

“BURADAKİ TEMSİLDEN ONUR VE GURUR DUYUYORUZ”

Düzenlenen etkinlikte bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise şöyle konuştu:

“Bugün gerçekten de ülkeler arası halk dansları gösterisinde sizlerin arasında olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Neden mi? Geçen hafta biliyorsunuz biz Keçiören'imizde Uluslararası Türk Dünya Şölenimizi gerçekleştirdik. Biz bunu burada yaparken uluslararası arenada Türk bayraklarıyla veyahut da muhtarlık bayraklarıyla yaşayan bütün Türk soydaşlarımızın, kardeşlerimizin meşruiyeti, tescilini geçen hafta Keçiören'de ortaya koyduk. Bugün buradaki temsilden de onur ve gurur duyuyoruz. Bunun için de gerçekten de başta Ankara’mızın ağabeyi, Türkiye'mizin güzel kalpli insanı Mansur Yavaş Başkanımızın önderliğinde, Kent Konseyi'nin kendisine, bileşenlerine çok teşekkür ediyorum. Bugünü bize yaşatmış olması çok inanılmaz kıymete takdir ve şayandır.”

“BU KENT TEKRAR TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN UMUDU OLACAK”

Ankara Kent Konseyi ve Ankara Katılımcı Yönetim Derneği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da “Bundan yüz altı yıl önce dünyanın kalbini titrettikten sonra dünya çocuklarına bayram armağan eden, tek liderin ışığında yüzüncü yılında tekrar dünya çocuklarıyla bu topraklarda buluşmanın onurunu yaşıyoruz. Bu kentte bir şey değişti, bütün iklim değişti. Dolayısıyla halk dansları bir katılım resitalidir. Katılımın kalbinin attığı Başkentte kültür, sosyoloji ve tarih birleşkesinde medeniyetlerin insanlığa selamıdır halk dansları. Bugün bu selam Medeniyetlerin beşiği, Anadolu'nun başkentinde unutulmaz bir etkileşimin de sembolü oluyor. Aynı coğrafyanın farklı renklerinin buluştuğu, bugün sevginin, katılımın, hoşgörünün, bereketin, huzurun resitalini yaşadığı bu kentte, dünya çocuklarının güzelliğiyle tanıştı. Ve ulusların kalbinin attığı bir günü yaşıyoruz. Bütün dünya çocuklarının bu topraklarda yeniden dünyayı selamlayacağı, seksen beş milyonun ikametgâhı, demokrasinin kalbinin attığı bu kent yeniden Türkiye'nin umudu, dünyanın umudu olacak” diye konuştu.