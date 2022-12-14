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Mansur Yavaş da İstanbul'a geldi: ''Ekrem Bey'in yanındayız''

Mansur Yavaş da İstanbul'a geldi: ''Ekrem Bey'in yanındayız''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yavaş, ziyaretinin ardından; “Hukuksuz bir karar. Ekrem Bey’in yanındayız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yavaş’a Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan eşlik etti.  

Yavaş, yaklaşık 20 dakika süren ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Hukuksuz bir karar. Ekrem Bey’in yanındayız. 11 belediye başkanı daha önceden de konuşmuştuk onun için buradayız. Yarın inşallah hukuksuzluğu herkes haykıracak, bir hukukçu olarak daha iyi anlıyorum. Maalesef siyasetin gölgesinde kaldı.” 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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