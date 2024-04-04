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Mansur Yavaş da mazbatasını aldı

Mansur Yavaş da mazbatasını aldı
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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilşen Mansur Yavaş mazbatasını aldı. Yavaş yaptığı açıklamada "Ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yerel seçimlerde büyük farkla 5 yıl daha göreve seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldı

 Yavaş, mazbata töreninde konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz halkın parasını idare ediyoruz. Dikkatli harcamamız lazım diyoruz, hep bunları anlattım. Bize güvenenlerin güvenini başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan, güvenlerini boşa çıkartmadan hizmetlerimize devam edeceğiz.

Kampanya sürecinde betonun, plastiğin insana hiçbir faydası olmadığını, belediyenin asıl işlevinin vatandaşın her türlü problemini çözmek olduğunu anlattık. Tabii seçim zamanı rakiplerimize anlatamadık ama halk onlara sandıkta anlattı. Ve inşallah bu tür belediyeciliğin bütün ülkeye yayılmasını istiyoruz. Ankara halkı, bizimle işbirliği yapmayan başkanların hepsini sandıkta cezalandırdı. Umarım yeni seçilen başkanlar gerekli dersleri çıkarmışlardır. İlk belediye meclisi toplantısında 2019'da yaptığım birlik konuşmasını yeniden yapacağım."

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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