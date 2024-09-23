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Mansur Yavaş, Divriği Geleneksel Pilav ve Kültür Şenliği'ne katıldı

Mansur Yavaş, Divriği Geleneksel Pilav ve Kültür Şenliği'ne katıldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yakacık Mesire Alanı’nda, Ankara Divriği Kültür Derneği tarafından düzenlenen ''61. Geleneksel Pilav ve Kültür Şenliği''ne katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Divriği Kültür Derneği tarafından 61. kez gerçekleştirilen “Geleneksel Pilav ve Kültür Şenliği”ne katıldı.

Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen şenliğe; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Divriği Belediye Başkanı Cihan Demir Akbaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

YAVAŞ: “HER ZAMAN DİVRİĞİLİ DOSTLARIMIN DESTEĞİNİ ALDIM”

Ankara Divriği Kültür Derneği’nin 61. Geleneksel Pilav ve Kültür Şenliği’ne katılan Yavaş, Divriği Kültür Derneği’nin uzun yıllardır süregelen birlik ve dayanışma ruhuna övgülerde bulunarak, Ankara’daki sivil toplum kuruluşlarının kendisine her zaman destek verdiğini belirtti.

Özellikle Divriği Derneği’nin katkılarının altını çizen Yavaş, "Dört kez aday oldum, ikisini kazandım. Her zaman Divriğili dostlarımın desteğini aldım. Bize oy vermeyenlerin dahi gönlünü kazanarak tekrar göreve geldik. Herkese eşit mesafede çalışmanın, yolsuzluk yapmadan belediyecilik yapmanın mümkün olduğunu gösterdik" ifadelerini kullandı.

“DİVİRİĞİ’NE KÜLTÜR ROTALARI OLUŞTURACAĞIZ”

Aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanı olduğunu hatırlatarak, Sivas ve Divriği’ye yaptığı ziyaretlere de değinen Yavaş, "Divriği’deki Ulu Cami ve diğer kültürel eserler, tek başına milyonlarca turisti çekebilecek potansiyele sahip. Kültür rotaları oluşturarak bu tarihi mirası daha fazla kişiye tanıtmak için çalışmalar yapacağız. Binlerce, milyonlarca kişinin orayı ziyaret edip hem oradaki insanları, oradaki kültürü tanıması hem de oradaki geçmiş yıllardan, binlerce yıl öncesinden bize emanet edilen eserlere nasıl sahip çıkıldığını yerinde görmeleri için inşallah birlikte çalışmalara yapacağız" diye konuştu.

Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Mansur Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği başkenti, dünya başkentleriyle yarışır hâle getirmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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