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Mansur Yavaş duyurdu: Deprem bölgesine kırsal kalkınma desteği

Mansur Yavaş duyurdu: Deprem bölgesine kırsal kalkınma desteği
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Tüm imkânlarını seferber ederek deprem bölgelerine destekte bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de hayvancılıkla uğraşan depremzede vatandaşlara kırsal destek sağlamaya hazırlanıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda “Deprem bölgesinde üretimi yeniden yeşertiyoruz” dedi.

    Kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla kurulan BAKAP Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen mısır silajları, depremden etkilenen bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere gönderilecek.

 “ÜRETİMİ YENİDEN YEŞERTİYORUZ”

    ABB Başkanı Mansur Yavaş depremzede üreticilere sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deprem bölgesinde üretimi yeniden yeşertiyoruz. BAKAP Tarım Kampüsü'nde yetiştirdiğimiz mısır silajlarını deprem bölgesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize gönderiyoruz.”    

 DESTEKLER DEVAM EDECEK

     İlk etapta 170 ton Kahramanmaraş, 100 ton Malatya ve 100 ton da Hatay olmak üzere hayvancılıkla uğraşan üreticilere gönderilecek yem destekleri, depremin etkilediği diğer illerde de devam edecek.

     Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler deprem bölgesine giderek hem yem desteklerini dağıtacak hem de üreticilerin ihtiyaçlarını belirleyerek bölgenin tarım ve hayvancılığının tekrar kalkınması için çalışmalar gerçekleştirecek.   

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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