Mansur Yavaş duyurdu: ''Gelin, iyiliği birlikte büyütelim''

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu bu yıl da büyütüyor. İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan “Fitre/Fidye Ver”, “Koli Ver” ve “Su Ver” kampanyaları yeniden başladı.

Ramazan ayının bereketi Başkent’te yeniden dayanışmaya dönüşüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) “Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye” hayata geçirdiği, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü kuran “Fitre/Fidye Ver”, “Koli Ver” ve “Su Ver” kampanyaları bu Ramazan ayında da başladı.

DAYANIŞMA AĞI YENİDEN KURULDU

Kampanyaları duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için Fitre/Fidye Ver kampanyamızı bu Ramazan ayında da başlatıyoruz. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim. Kurduğumuz dayanışma ağına katılmak isteyen vatandaşlarımız için; https://fitrever.ankara.bel. tr/ “ sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

“Fitre/Fidye Ver” kampanyası kapsamında yapılan bağışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit ve sistemli bir şekilde ulaştırılacak. Sistem üzerinden tek seferde 5 işlem yapılabilirken, 30 günlük fidye seçeneği de yer alıyor.

ÜÇ FARKLI KOLİ SEÇENEĞİ İLE DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Mansur Yavaş’ın “Ramazan’da dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için destek olmak isteyen hayırseverlerimizi KOLİ VER sistemimize davet ediyoruz” diyerek duyurduğu “Koli Ver” kampanyasında da hayırseverler, https://koliver.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı gıda kolisi seçeneğiyle destekte bulunabilecek.

SU FATURALARI SİSTEM ÜZERİNDEN ÖDENEBİLECEK

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirilen bir diğer kampanya ise ASKİ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Su Ver” kampanyası oldu. https://suver.aski.gov.tr/ adresi üzerinden sosyal yardım alan ailelerin su faturaları ödenebilecek.