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  4. Mansur Yavaş duyurdu: KYK başvurusu yapan dar gelirli öğrenciler için geçici barınma imkanı

Mansur Yavaş duyurdu: KYK başvurusu yapan dar gelirli öğrenciler için geçici barınma imkanı

Mansur Yavaş duyurdu: KYK başvurusu yapan dar gelirli öğrenciler için geçici barınma imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Ankara’da üniversite okumaya gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrencilere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkânı sağlayacak. Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada barınma sorunu yaşayan öğrencilere , “KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz” çağrısında bulundu.  Yurt imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler http://yurt.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

      Geçtiğimiz yıl Ankara’ya üniversite okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere ev sahipliği yapan ABB, bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkânı sağlamaya devam edecek.

 YAVAŞ’TAN ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI

Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilere çağrı yaparak, Başkent Ankara'ya, yeni evinize hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz” notunu paylaştı.

Yurt imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler http://yurt.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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