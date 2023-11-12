Mansur Yavaş duyurdu: Yeni elektronik ücret toplama sistemi geliyor

TÖHOB’un düzenlediği esnaf toplantısına katılarak yeni elektronik ücret toplama sisteminin müjdesini veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Dara düşen kim varsa yanında olmak işte asıl belediyeciliktir. Yanında olmak en büyük projedir. Sonuna kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. Gücümüz yettiğince sorunlarınıza vâkıf olmaya çalışıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin (TÖHOB) düzenlediği toplantıya katılarak esnafın taleplerini dinleyen Yavaş, çözüm önerileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Ankara Milletvekili Adnan Beker, TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve çok sayıda esnaf katıldı.

“ESNAFA SİZİN HÂLİNİZ NEDİR DİYE SORULMADI”

Toplantıda yaptığı konuşmaya pandemi dönemini ve esnafa verdikleri destekleri hatırlatarak başlayan Başkan Mansur Yavaş, “2019 yılında seçimden önce ‘Projen ne?’ diyorlardı. O zaman hep şunu söylemiştim; ‘Benim en büyük projem Ankara halkını zengin etmek, mağdura sahip çıkmak bundan daha büyük proje yok.’ Belediyecilik bu demektir. ‘Önceliğimiz ekonomik şartlar karşısında ezilen insanlara sahip çıkmak, önemli bir projemizi gerekirse erteleriz ama esnafımıza, vatandaşımıza, darda olan insanlarımıza her zaman arka çıkacağız’ demiştim” ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntılar devam ederken pandeminin başladığını belirten Yavaş, “Öyle bir afet ki iş yerleri kapatıldı, insanlar evlerine gönderildi. Okullar kapatıldı, öğrenciler evlerine gönderildi. Çocukların okullarından kopmamalarını sağladık. Çalışanlara yardım yapılmadı. Müzisyenler vardı. Bunlara ‘Halin necedir?’ diye sorulmadı. Berberlere, nakliye esnafına ‘Sizin haliniz nedir?’ diye sorulmadı. Maskeleri terzilere diktirerek, terzilerin ayakta kalmasını sağladık. Halk otobüsleri problemleri başladı ve Türkiye’de ilk defa bu destekleri vermeye başladık. Pandemi döneminde bilerek uzanamadığımız hiçbir Allah’ın kulu yok. İşte belediyecilik budur. Dar gelirli insanların o evde tencere nasıl kaynıyor, bu insanlar ne yer, ne yedirir çoluğuna çocuğuna… İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli olarak yanlarında kaldık. Bunu yaparken de bir Allah’ın kulunu ayırmadık” dedi.

“DARA DÜŞEN KİM VARSA YANINDA OLMAK EN BÜYÜK PROJEDİR”

“Dara düşen kim varsa yanında olmak işte asıl belediyeciliktir. Yanında olmak en büyük projedir” diyerek sözlerine devam eden Yavaş, şöyle konuştu:

“Sizlerden alınan, sizlerden esirgenen paralarla,‘Biz proje yapıyoruz’ diye, milletin tertemiz alın terini, milyarlarca lirayı batık projelere yatırıldığını gördük. Onun için diyorum ki Ankara halkından tahsil ettiğimiz, devletten gelen gelirin bir kuruşunu bile boşa harcayacak bir zihniyetim yok. Eğer imkânlarım çok olursa Ankara halkına destek olmaya, kırsal kalkınmaya destek olmaya, esnafın her türlüsüne destek olmaya hazırız. Ankara’da yaşayan herkesi hemşehrimiz olarak görüyoruz. Her birine de acaba nasıl yardımcı olabiliriz diye uğraşıyoruz.”

Doğalgaz yardımından eğitim desteklerine kadar Türkiye’de ilk defa hayata geçirdikleri projeleri tek tek anlatan Yavaş, “Belediyenin genel hizmetlerinde bugüne kadar hiçbir aksama olmadığı gibi; 4,5 yılda neler yaptığımızı, Ankara’nın en ücra köşesine neler yapmışız, hangi ilçeye ne kadar yatırım yapmışız bunların hepsini de göstereceğiz. İsteyen istediği kadar uğraşsın. Allah da doğru insanın, kalbi doğru insanın yanından ayrılmıyor, yardım ediyor. Verdiği sözleri tutan, söylediklerini yapan icraatı ile bunu gösteren birisi olarak 31 Mart seçimlerine inşallah giriyoruz. Sonuna kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. Gücümüz yettiğince sorunlarınıza vâkıf olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

YENİ ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİNİN DE MÜJDESİNİ VERDİ

Mansur Yavaş toplantıda, Başkentte otobüslerde kullanılacak yeni ücret toplama sisteminin (Asis Validatör Sistemi) yakın zamanda uygulamaya gireceği müjdesini de verdi. Yeni sistemin bir örneğini programda canlı olarak da tanıtıldı. Uygulamaya geçirilecek yeni sistem sayesinde şoförün önünde ekran olacak ve kart sahipleri sisteme kartlarını okuttuklarında fotoğrafları görünecek.

Esnafın sorunlarına çözüm arayacaklarına devam edeceklerini belirten Ankara Milletvekili Adnan Beker,“Epey bir esnafımızın sorunu var. Kendimde esnaf bir kardeşiniz olarak sizlerin sorunlarını elimizden geldiğince Büyükşehir Belediyesi olarak çözdük. Süreç zor artan fiyatlar yüksek… Sorunlar sadece belediyelerin sorunu değil… Sizin dertlerinizi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

SOYDAŞ: “ESNAF ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİ İLE AYAKTA KALABİLDİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen gelir desteğinin ilk defa hayata geçirildiğinin altını çizen TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş da “Türkiye’de salgından en çok etkilenen sektörlerden biri Özel Halk Otobüsleri biliyorsunuz. Pandeminin başından itibaren gelir desteği geleneğini başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Bu vesile ile Ankara Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu örneği diğer illere, esnaf temsilcilerine anlatarak gelir desteği modeli Ankara menşeli gelişti bunu bilmenizde fayda var. Pandemi, artan maliyetler, deprem birçok sorun yaşadık. Bu esnaf ayakta kalabildiyse Ankara Büyükşehir Belediye başkanımızın destekleri ile ayakta kalabildi. Bizim esnafımız yapılan iyilikleri asla unutmazlar. Ankara Büyükşehir Belediye başkanımıza, değerli bürokratlarımıza bizim 4,5 yıldır kahrımızı çekiyorlar her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KARA: “5 YILDIR MİTİNGLERE ESNAF GÖTÜRMEDİK, OTOBÜS GÖNDERMEDİK”

Ulaşım esnafının taleplerini ileten Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, şöyle konuştu:

“Validatör sistemi yıllardır muzdaribiz. Esnafımızın en büyük sıkıntısıydı. Şimdi haber aldık, yetkili firma sistemi getirmiş. İstanbul’a gittik gördük çok güzel sistem. Validatör için yeni sisteme geçeceğimiz için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz hep başkanımızdan bir şeyler istiyoruz ama başkan bizden bugüne kadar bir şey istemedi. Ne mitinge adam istedi, nede otobüs istedi. En güzel şansımızda bu oldu. 5 yıldır mitinglere esnaf götürmedik, otobüs göndermedik. Başkanımız 5 yılda bu esnaftan hiçbir şey istemedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız adaylığını açıkladı çıktığı yolda halk otobüsü esnafı sonuna kadar Mansur başkanla yola devam edecek. 4 yıldır Büyükşehir Belediyesinden bu esnaf para aldı. Mansur başkan Türkiye’de bir ilk yaptı. 500 milyona yakın halk otobüsü esnaflarına ödeme yaptı bunu hepimiz biliyoruz. Dün gittiğim davetteki konuşmalarımı kesiyorlar. Hepsini de yayınlamıyorlar. Ben orada şunu söyledim ‘ben AK Partiye oy verdim başkana vermedim ama başkanım sağ olsun bizle uğraşmadı bu esnafı destekledi’ ama ne yaptılar parçalanmış, kesilmiş… Mansur Yavaş Ankara’da seviliyor. Mansur Başkan Ankara halkının gönlünde taht kurmuştur, Sayın başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum.”