Mansur Yavaş ''emanete işte böyle sahip çıkılır'' dedirtti

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Açılışı yapılacak olanların arasında yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan ve mezbelelik halinde olan Cumhuriyet döneminin ilk barajı da hayat buldu. Mesire yerine dönüştürülen, yakın bir gelecekte su tutulacak olan barajda sandal sefaları da yapılacak. Tamamen belediye olanakları kullanıldı ve bunun için 14 milyon 616 bin liralık harcama yapıldı. Barajın resmi açılışı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla yapılacak. Törene, AKP ve MHP yetkilileri de davet edildi.

‘ATATÜRK SIKÇA BURAYA GELİRDİ'

Büyükelçilere de dün baraj alanı gezdirildi, Cumhuriyet döneminin bu önemli eseriyle ilgili bilgiler verildi. Barajın yapımına 1929'da başlandığını ve 1936'da tamamlandığını kaydeden Mansur Yavaş, Atatürk'ün baraj çalışmalarını yerinde görmek için sıkça geldiğini hatırlattı.Seyir tepesinde, “Yakın bir gelecekte burası yeniden suyla dolacak. Eski günleri gibi canlı olacak” diyen Yavaş, “Doğa yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik, spor ve çocuk oyun alanlarıyla, Çubuk-1 yaz-kış hizmet verecek. Ankara'nın önemli bir mesire, dinlenme alanını, böyle önemli bir günde açtığımız için de son derece mutluyum” dedi.