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Mansur Yavaş emeklilere verilecek destekleri açıkladı

Mansur Yavaş emeklilere verilecek destekleri açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik aylık 1000 TL'lik desteği sürdüreceklerini belirterek, ''Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız'' dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağının duyurulması sonrasında bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ABB, emekliler ve vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlar hakkındaki açıklamasında, Ankara'da yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için bugüne kadar 5 bin lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

YAVAŞ'TAN EMEKLİLERE DESTEK SÖZÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da emeklilere verdikleri desteğe devam edeceklerini duyurarak yapılacak aylık destek ödemesi miktarlarını duyurdu.

"AYLIK 1000 TL DESTEĞİ SÜRDÜRÜCEĞİZ"

Yavaş açıklamasında "Değerli emeklilerimiz, Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş emeklilere destek
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