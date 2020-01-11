Mansur Yavaş: ''En az 50 dosyayı savcılığa vereceğiz''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle dün akşam gazetecilere, belediyenin Mogan Gölü Tesislerinde bir resepsiyon verdi. Gazetecileri, Büyükşehir Belediyesi’nin Basın Yayın Koordinatörü Memduh Gültekin ve Sosyal Medya Daire Başkanı Yüksel Işık’la birlikte ağırlayan Mansur Yavaş, gazetecilerle sohbeti sırasında önemli bilgiler de paylaştı.

İHBAR GELEN İHALELER VE FETÖ BAĞLANTILI 50 DOSYA SAVCILIĞA VERİLECEK

Geçmişte yapılan ihalelerle ilgili ihbarlar ve usulsüzlüklerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en az 50 dosya var. Bunları savcılığa intikal ettireceğiz.

Gazeteciler Mansur Yavaş’a, Başkent’te her Ramazan ayında tartışma konusu olan sosyal yardımların bu yıl nasıl dağıtılacağını sordular. Eski başkan Melih Gökçek döneminde Belediyenin, 150-200 milyon liralık sosyal yardımı, bir ya da iki esnaftan alması çok tartışılmıştı. Mansur Yavaş, seçim sözü olan “Hemşehri Kart” uygulamasını ve “Alan el, veren eli görmeyecek” kuralını hatırlatarak şunları söyledi:

YARDIM PAKETİ VE KÖMÜR DAĞITMA BİTİYOR

Bizim dönemimizde bir kişiden 150 milyon liralık gıda alımı olmayacak. Sosyal yardım alanlara yani ihtiyaç sahiplerine paket dağıtmayacağız, kart dağıtacağız. Kömür veya gıda vermeyeceğiz, onlar kartlarıyla gidip ihtiyaçları neyse mahalle bakkalından onu alacaklar. Geçmiş dönemde sadece bu paketleri dağıtma parası, nakliye ücreti bile 11 milyon tutuyordu. Bunlara son veriyoruz.

SOSYAL YARDIM KARTI 140 BİN KİŞİYE DAĞITILACAK

Büyükşehir Belediyesi olarak 185 bin kişiye yardım dağıtıyoruz. Bunların 20 bini Suriyeli. Bir kısmı da kartla alışveriş yapamayacak yaşlı vatandaşlar. Onlara sosyal yardım veriyoruz. Geriye tahmini 140 bin kişi kalıyor, onlara da kart dağıtacağız. Karta o ayki gelirimize göre para yükleyeceğiz. Örneğin 70 TL, 70 TL olabilir.

EN FAZLA ŞİKÂYET EGO OTOBÜS ŞOFÖRLERİ HAKKINDA: Cep telefonumda yüklü olan Mavi Masa uygulamasına her gün bakıyorum. En fazla şikâyet EGO otobüs şoförleri hakkında. O konuyla ilgili de gerekeni yapacağız. Otobüs seferlerini internet ortamında 24 saat boyunca izleyeceğimiz bir sistem kuracağız. Şikâyet gelince müdahale edeceğiz ve gerekirse sefer halindeyken şoför değiştireceğiz.

ABB, E-DEMOKRASİYE GEÇECEK

Mobil uygulamada e-demokrasiye geçiyoruz. Onun tanıtımını da yakında yapacağız. Belediyenin asli görevi vatandaştan aldığı parayı onlara harcamaktır. Bunu da nerelere harcayacağımıza vatandaşlarla birlikte karar vereceğiz. Artık teknoloji çok gelişti. Telefonlarından oy kullanarak bizi yönlendirebilecekler. Bu uygulama hep telefonunuzda olacak, ara ara sizi dürtecek, afet anlarında bildirim gelecek.

TOGO KULELERİ

Bir aylık yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. Daha sonra gerekeni yapacağız. Orada bizden önceki dönemde yapılan işler var. Şuna benziyor, yere biri para düşürmüş, eğilip kimse görmeden cebinize atıyorsunuz ve diyorsunuz ki kimse görmedi, bu para artık benim. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı çok katlı bina olmasın diyor ama burası 36 kat. E olur mu bu!

GAZETELERİN ÇOCUKLUĞUMDA AYRI BİR YERİ VARDI

Babamın gazete bayii vardı. Teksas, Tommiks, en az iki üç gazete okurdum. Babam da kızar, işine bak derdi. Bir gün beni hocama şikâyet etti. Hocam da “Sadık Bey bırakın çocuğu, okusun da ne okursa okusun!” dedi. Babamla gazete dağıtmaya giderdim. Babam “Biz amme hizmeti yapıyoruz” derdi. İşimizin bir kamu hizmeti olduğunu düşünürdü.

VATANDAŞ ARTIK O TARTIŞMA PROGRAMLARINI İZLEMİYOR

Eskiden bir gazete 1 milyon satardı. Vatandaş programları merakla izlerdi. Şimdi o tartışma programları izlenmiyor çünkü işin uzmanları yerine ekrana çıkanlar bir tarafı ya kötülemek ya da övmek için çıkıyor. Bugün bunların izlenmemesinden herkesin alması gereken dersler var.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIRADAN BİR İŞTİR

Belediye başkanlığının sıradan bir iş olduğunu ısrarla anlatmaya devam edeceğim. Televizyon programında Alaska’daki belediye başkanı kedi örneğini bu yüzden verdim. (Yavaş, katıldığı bir televizyon programında ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Talkeetna kasabasının belediye başkanı olarak ünlenen kedi Stubbs örneğini vermişti). Bu sıradan bir görev. Biz vatandaştan aldığımızı onlara veriyoruz. Hepsi bu. Ben de bir tapu müdürü gibi sokakta tek başıma yürüyebilmeliyim. Bu görevleri çok abartmaya gerek yok.